Colombia vs Portugal EN VIVO: Sigue el MxM del partido Grupo K Mundial 2026
El último partido de este Grupo K vivirá un duelo fascinante. La Portugal de Cristiano Ronaldo busca cerrar como líder ante la Colombia de James Rodríguez
Por: Eduardo Cristobal Colin
COLOMBIA
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PORTUGAL
Portugal y Cristiano Ronaldo se enfrenta a la Colombia de James Rodríguez
alineaciones oficiales
16:45HrsLLEGA CRISTIANO RONALDO
Así llegó Cristiano Ronaldo para enfrentar a Colombia
16:30HrsLAS ALINEACIONES DEL COLOMBIA VS PORTUGAL