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Colombia vs Portugal EN VIVO: Sigue el MxM del partido Grupo K Mundial 2026

El último partido de este Grupo K vivirá un duelo fascinante. La Portugal de Cristiano Ronaldo busca cerrar como líder ante la Colombia de James Rodríguez

Por: Eduardo Cristobal Colin

Colombia vs Portugal Minuto a Minuto
Colombia vs Portugal Minuto a MinutoIA
La bandera de Colombia
COLOMBIA
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PORTUGAL
Portugal - Uzbekistán
Portugal y Cristiano Ronaldo se enfrenta a la Colombia de James Rodríguez
alineaciones oficiales
16:45HrsLLEGA CRISTIANO RONALDO

Así llegó Cristiano Ronaldo para enfrentar a Colombia

16:30HrsLAS ALINEACIONES DEL COLOMBIA VS PORTUGAL

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