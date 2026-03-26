Colapinto cataloga a "Checo" Pérez como el mejor de la F1 y confiesa que ambos son fans de Boca

En el marco del Gran Premio de Japón, el piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, se tomó un momento para hablar sobre su relación con el tapatío Sergio "Checo" Pérez, dejando claro que, para él, el mexicano está en una liga aparte.

Sin titubeos, el joven sudamericano e integrante del equipo Alpine dio su más sincera opinión sobre el talento que piensa tiene el mexicano: “Checo para mi es el mejor de la Fórmula 1”, dijo Colapinto en una charla con ESPN.

Esta declaración no es una cortesía pasajera, sino el reconocimiento de quien creció viendo al piloto actual de Cadillac, pero que en su momento corrió para Red Bull, Force India/Racing Point, abrirse paso en la categoría donde, ser latino, complica la situación.

De fan a rival en la pista de Suzuka

Para Colapinto, compartir la pista hoy en día con pilotos que ha admirado en el pasado, incluyendo el mexicano, es un sueño hecho realidad.

“Checo para mi es el mejor de la Fórmula 1. Yo te lo dije muchas veces, no le voy a seguir tirando flores, pero desde muy chiquito que era su fan y correr contra él, correr contra Lewis (Hamilton), correr contra los dos pilotos, Fernando (Alonso), es para mi un placer enorme”, confesó Franco.

“La verdad que lo disfruto mucho y aprendo mucho de ellos. Hoy en día creo que Checo haya vuelto a la Fórmula 1. A mí me hizo muy feliz porque lo extrañaba mucho, el año pasado lo extrañé un montón. Sí, porque es alguien que al final tengo más afinidad y me cago un poco de risa y lo paso bien”.

Sin embargo, la conexión entre el argentino y el mexicano va más allá de la telemetría y los rebases. Hay una complicidad cultural que se sella con los colores de un equipo de fútbol que apasiona a ambos: el Boca Juniors. Entre risas, Colapinto reveló un detalle que los une fuera de las pistas: “Checo es de Boca. Checo es de Boca, obvio. ¿Cómo no decirle a mi amigo Checo?”.