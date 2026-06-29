Cody Gakpo marca gol con dedicatoria especial hasta el cielo

Cody Gakpo marcó el primer gol del partido entre Países Bajos y Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y lo celebró con una emotiva dedicatoria.

El delantero neerlandés abrió el marcador al minuto 72 y, tras festejar con sus compañeros, señaló al cielo en memoria del bebé que él y su pareja, Noa van der Bij, esperaban.

Fue la propia Noa van der Bij quien dio a conocer la noticia a través de redes sociales con un mensaje en el que confirmó la pérdida de su hijo.

“Gracias por su amor y apoyo. Elijay Raphael Gakpo. Amado por siempre. Por siempre nuestro hijo”, escribió.

En la misma publicación, Gakpo también compartió unas palabras para agradecer las muestras de apoyo y pedir respeto para su familia.

“Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”, comentó el atacante neerlandés.

Los jugadores de la selección de Países Bajos abrazan a Cody Gakpo. REUTERS

Cody Gakpo permaneció en la concentración de Países Bajos

Tras la pérdida de su hijo, la Real Federación de Futbol de los Países Bajos informó que Cody Gakpo permanecería concentrado con la selección para afrontar el partido de dieciseisavos de final frente a Marruecos.

“Cody ha decidido, tras hablar con su novia, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios”, informó la federación.

Antes del encuentro frente a Marruecos, Gakpo llegaba tras firmar un doblete en la victoria de Países Bajos por 5-1 sobre Suecia.

El tanto del delantero nació después de una jugada de Crysencio Summerville, quien encaró al último defensor marroquí y, tras caer al césped, alcanzó a estirar la pierna para dejar el balón a Gakpo, que aparecía mejor ubicado dentro del área.

Con espacio frente al arco, el atacante definió por encima del intento del defensor que regresaba a la cobertura y de la salida del portero Bono para abrir el marcador.

La anotación provocó una inmediata reacción de todo el equipo neerlandés. Los jugadores que estaban en el campo, así como los suplentes que calentaban y los que se encontraban en la banca, corrieron para abrazar a Gakpo.

En medio de la celebración, el delantero se cubrió el rostro con la playera antes de volver a señalar al cielo, un gesto con el que recordó a su hijo y que convirtió su gol en uno de los momentos más emotivos de la Copa del Mundo 2026.