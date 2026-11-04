¿Checo Pérez tendrá nuevos jefes en Cadillac? Dueños del Liverpool buscarían comprar el equipo

La estabilidad financiera en la recién llegada escudería Cadillac F1, donde milita Sergio Pérez, tambalea fuera de la pista luego de que el magnate Mark Walter, dueño de TWG Global, parece estar en negociaciones para vender sus acciones dentro de la escudería, esto como consecuencia de presión financiera por las investigaciones sobre él y, ante ello, un nuevo grupo americano parece estar en posición de adquirirlas: Fenway Sports Group.

Según The Wall Street Journal, FSG, propiedad del empresario John Henry y que es dueño del Liverpool FC en la Premier League, los Boston Red Sox en las Grandes Ligas y accionista en NASCAR con RFK Racing— encabeza la lista de postores interesados en adquirir una tajada del 11.º equipo de la Fórmula 1, en una transacción que según rumores podría estar en los tres mil millones de dólares.

¿Por qué Mark Walter busca vender su parte en Cadillac F1?

La urgencia por levantar capital responde a la investigación federal que enfrenta Mark Walter por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., donde las autoridades examinan supuestos préstamos no declarados por 20,000 millones de dólares procedentes de sus compañías de seguros hacia sus consorcios comerciales que le permitieron crear un imperio deportivo, el cual ha ido perdiendo poco a poco.

Esta presión financiera forzó al dueño de los Los Angeles Dodgers a despojarse aceleradamente de activos deportivos de alto perfil, incluyendo su participación en el Chelsea FC y la venta récord de los Los Angeles Lakers por 12,500 millones de dólares.

A pesar de que TWG Global y General Motors invirtieron más de 1,000 millones de dólares y pagaron la cuota antidilusión de 450 millones para concretar el debut del equipo en la parrilla esta temporada, los elevados costos operativos han generado fuertes pérdidas económicas.

Tan solo unos meses atrás los primeros rumores de una posibilidad de venta se cuestionaron en el paddock y, en ese momento, TWG dijo que no venderían.

General Motors no ha emitido ningún comentario al respecto. Si bien el equipo lleva el nombre de Cadillac, la mayor parte de la operación corre a cargo de TWG.