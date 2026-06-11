Checo Pérez manda mensaje por el Mundial 2026: "Es un gran día para México"

El piloto mexicano Sergio Pérez se encuentra en el Gran Premio de Barcelona listo para la séptima fecha del calendario de la Fórmula 1 y, al no tener que tomar parte en la primera práctica del viernes está listo para desvelarse y mirar el partido de la selección mexicana contra Sudáfrica, el cual inaugurará el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Al ser cuestionado sobre si se quedaría hasta las nueve de la noche para observar el encuentro con la alusión de que sería muy noche, Checo Pérez respondió a los medios en el circuito de Barcelona: “¡Eso no es tarde, soy mexicano!”.

El piloto de Cadillac adelantó que incluso ya no estará disponible en las próximas horas porque no quiere perderse un solo minuto del evento. “Por supuesto que también quiero ver la ceremonia a las 7 p. m., es un gran día para mi país y claro que lo espero con ansias. Voy a ver el partido y espero que empecemos con el pie derecho."

El mexicano había dicho en días pasados que tenía la intención de asistir a uno de los juegos, especialmente al de la selección mexicana contra Corea del Sur que se realizará en el Estadio Guadalajara y será el segundo encuentro del combinado nacional, sin embargo, conforme avanza el tiempo y considerando los tiempos de traslado entre la carrera de España y la de Austria comienza a reflexionar sobre si será posible.

"Las cosas están cambiando porque en este momento estoy en Europa, así que no es tan fácil ir allá solo por un día y luego regresar. Con toda la familia aquí en Europa y cuatro hijos, logísticamente no es tan sencillo, así que sí, todavía no está del todo resuelto”, expresó el competidor que se reincorporará a Cadillac en la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona de este viernes.