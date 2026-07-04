Bronco invita al baile... de México sobre Inglaterra

La ilusión que ha despertado la Selección Mexicana ya contagió mucho más que a los aficionados. A unas horas del trascendental partido de Octavos de Final frente a Inglaterra, la legendaria agrupación de regional mexicano Bronco decidió sumarse al apoyo al Tricolor con una publicación que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del equipo nacional.

Fieles a su estilo, los intérpretes de éxitos como "Que no quede huella", "Adoro" y "Si te vuelves a enamorar" aprovecharon el ambiente mundialista para unirse al ya famoso movimiento del "¿Y si sí?", frase que desde la Fase de Grupos ha acompañado a una selección que volvió a despertar la esperanza de millones de mexicanos.

La publicación apareció en las redes sociales oficiales de la agrupación y mantuvo la esencia de uno de los clásicos carteles promocionales de Bronco, aunque con un detalle muy especial.

En lugar de los rostros de los integrantes del grupo aparecen las caras de cinco futbolistas de la Selección Mexicana: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Gilberto Mora y Orbelín Pineda, todos acompañados por la ya popular frase "¿Y si sí?".

Pero la imagen no llegó sola. La banda también acompañó la publicación con un mensaje que hizo referencia al partido de este domingo y que rápidamente comenzó a compartirse entre los aficionados.

"Todos apoyando a la @miseleccionmx este 5 de julio en el gran baile que le vamos a dar a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. ¡Sí señor!", escribió la agrupación, haciendo alusión tanto a su estilo musical como al deseo de ver al conjunto nacional imponerse sobre uno de los favoritos para conquistar la Copa del Mundo.

Mucho más que un simple apoyo

El mensaje de Bronco es apenas una muestra del fenómeno que ha generado esta Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Después de llegar al torneo rodeado de dudas e incertidumbre, el equipo dirigido por Javier Aguirre fue convenciendo poco a poco a la afición gracias a sus actuaciones dentro de la cancha.

Con cuatro partidos disputados, el Tricolor no solo consiguió avanzar a los Octavos de Final, sino que recuperó la conexión con una afición que volvió a creer que el equipo puede competir frente a las grandes potencias del futbol mundial.

Ahora, el reto luce todavía mayor. Del otro lado estará una Inglaterra llena de figuras y considerada desde antes del torneo como una de las principales candidatas al título, pero que deberá enfrentarse a un Estadio Ciudad de México completamente entregado al conjunto mexicano.

Una victoria tendría un significado que iría mucho más allá del pase a los Cuartos de Final. Representaría eliminar a uno de los gigantes del futbol internacional en casa, frente a su gente, y escribir una de las páginas más importantes en la historia de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

Mientras llega el silbatazo inicial, el ambiente sigue creciendo dentro y fuera de la cancha. Y ahora, con Bronco poniendo la música e invitando al baile, la afición mexicana espera que sea el Tricolor el que termine marcando el ritmo frente a Inglaterra.