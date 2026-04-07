Champions League: Horario y canal del Barcelona vs Atlético de Madrid (ida)

Los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 siguen este miércoles con dos partidos, uno de ellos involucrando a los dos equipos españoles que acompañan al Real Madrid en esta ronda. El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el partido de ida marcando la tercera vez que ambas escuadras se cruzan en esta instancia definitiva del torneo.

Aunque el historial general favorece a los catalanes, el "fantasma" de las eliminaciones previas acecha al Camp Nou. Los dirigidos por Diego Simeone han salido victoriosos en los dos enfrentamientos anteriores de Champions (2013/14 y 2015/16), con actuaciones memorables de figuras que siguen vigentes como Koke y Antoine Griezmann.

Sin embargo, el presente de los blaugranas bajo el mando de Hansi Flick es arrollador: han marcado 19 goles en sus últimos cuatro partidos europeos como locales. Un choque de récords

El duelo no solo es táctico, sino también de estrellas individuales. Lamine Yamal llega encendido tras haber anotado en sus últimos tres compromisos de Champions, alcanzando los 10 goles en la competición antes de cumplir los 19 años, una cifra que solo Kylian Mbappé había logrado. Por su parte, el Atlético confía en el instinto asesino de Julián Álvarez, quien suma 14 goles en sus últimos 17 juegos de este torneo.

El Barcelona ganó los dos duelos de La Liga —incluyendo un reciente 2-1 apenas el 4 de abril con gol agónico de Lewandowski—, el Atlético fue quien los eliminó de la Copa del Rey con un contundente global de 4-3 en febrero.

"Atleti es un equipo duro, con una intensidad fantástica. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo y encontrar los espacios desde el inicio", señaló Flick en conferencia previo al partido.

A su vez, Simeone, respondió: "Sabemos lo fuertes que son en su casa, pero estamos listos para competir y lastimarlos".

¿Dónde ver el Barcelona vs. Atlético de Madrid en México y a qué hora?

Para los aficionados en territorio mexicano, el partido podrá seguirse en vivo a través de las siguientes plataformas: