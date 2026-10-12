Carlos Alcaraz es eliminado en el Masters de Shanghái y se despide del número uno

Sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái. Carlos Alcaraz quedó eliminado del torneo chino tras caer ante el belga Zizou Bergs en dos sets por parciales de 7-5 y 7-6(4), en un partido de poco más de dos horas en el que el español no logró imponer su mejor tenis.

El murciano llegó a la competición con buenas sensaciones, pero se encontró con un rival que aprovechó sus oportunidades y mantuvo la concentración en los momentos decisivos. Con este resultado, Alcaraz se despidió de la posibilidad de conquistar por primera vez el certamen asiático.

Zizou Bergs sorprende a Carlos Alcaraz en Shanghái

El primer set fue disputado, con ambos tenistas buscando tomar la iniciativa desde el fondo de la pista. Sin embargo, Bergs consiguió los quiebres necesarios para inclinar la balanza a su favor y cerrar el set por 7-5.

En el segundo parcial, el belga volvió a poner en aprietos al español. Alcaraz reaccionó, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break, pero Bergs se mostró más sólido en el desempate y selló la victoria.

El triunfo representó uno de los resultados más importantes de la carrera del tenista belga, quien consiguió dejar fuera a uno de los principales favoritos del torneo.

Alcaraz pierde la oportunidad de terminar el año como número uno

La eliminación tuvo consecuencias importantes para el ranking ATP. Al quedar fuera de Shanghái, Carlos Alcaraz perdió sus posibilidades matemáticas de finalizar la temporada 2026 en la cima del tenis masculino.

De esta manera, el alemán Alexander Zverev aseguró el número uno de fin de año, un logro que lo colocará como el primer tenista alemán en cerrar una temporada en lo más alto de la clasificación mundial.

Para Alcaraz, la derrota representa un duro golpe en su intento por cerrar la temporada en la cima, además de dejar pendiente la conquista de un torneo que todavía no figura en su palmarés.

Shanghái, otro Masters 1000 pendiente para Alcaraz

El español seguirá buscando su primer título en Shanghái. El torneo chino es uno de los Masters 1000 que aún no ha conseguido ganar, junto con los certámenes de Canadá y París.

Pese a su eliminación, el murciano todavía tiene objetivos importantes en el cierre de la temporada, en una etapa en la que buscará recuperar sensaciones y mantenerse competitivo frente a los mejores del circuito.

Rafael Jódar avanza a octavos de final tras remontar

La jornada dejó una noticia positiva para el tenis español. Rafael Jódar consiguió avanzar a los octavos de final después de remontar ante el checo Jiří Lehečka por 4-6, 7-6(2) y 6-4.

Jódar reaccionó después de perder el primer set, se llevó un ajustado desempate en la segunda manga y terminó por sellar la victoria en el tercer parcial.

Así, mientras Alcaraz se despide de Shanghái con la pérdida de sus opciones de terminar el año como número uno, Jódar mantiene viva la presencia española en el torneo chino.