¡Una camiseta de 14 millones de dólares! Michael Jordan rompe récord fuera de la cancha

Michael Jordan volvió a imponer una marca, esta vez en el mercado de los recuerdos deportivos. Una camiseta roja, autografiada y utilizada por el legendario jugador de los Bulls de Chicago durante las Finales de la NBA de 1998, se vendió por 14 millones de dólares, el mayor precio pagado por un artículo de colección del basquetbol, según informó Hunt Auctions.

La casa de subastas, con sede en Pensilvania, anunció que la operación se realizó mediante un acuerdo privado. El comprador fue Ron Firman, un inversionista inmobiliario de Miami que adquirió una prenda vinculada con el último campeonato de Jordan y el cierre de la dinastía de Chicago.

Jordan vistió esa camiseta de visitante durante el Juego dos ante los Jazz de Utah, disputado el 5 de junio de 1998. Los Bulls ganaron aquel encuentro e igualaron la serie a una victoria por equipo, antes de resolver la eliminatoria en seis partidos.

El astro de Chicago terminó aquella campaña con su sexto y último título de la NBA. La temporada 1997-98 quedó retratada en “The Last Dance”, la serie documental de 10 episodios estrenada en 2020 que repasó el último recorrido de aquel equipo hacia el campeonato.

David Hunt, presidente de Hunt Auctions, consideró que el valor de los objetos relacionados con Jordan alcanzó una categoría comparable con la de obras de arte emblemáticas. La venta de esta camiseta elevó nuevamente el techo de un mercado que ya había registrado operaciones millonarias por prendas de aquellas mismas Finales.

Una camiseta del Juego uno se vendió por aproximadamente 10.1 millones de dólares en 2022, mientras que otra utilizada en el Juego tres alcanzó cerca de 12.3 millones de dólares el mes pasado. Con esta operación, al menos tres camisetas de Jordan de la serie de 1998 superaron los 10 millones.

Babe Ruth conserva la marca más alta

La prenda de Jordan quedó como la segunda camiseta utilizada en un partido más cara de la que se tiene registro. El primer lugar pertenece a la que Babe Ruth vistió con los Yankees de Nueva York durante el famoso episodio del “batazo anunciado”, en el Juego tres de la Serie Mundial de 1932 ante los Cachorros de Chicago.

Aquella camiseta de Ruth alcanzó los 24.12 millones de dólares en 2024, una cifra que todavía supera ampliamente la nueva operación ligada a Jordan.

La camiseta adquirida por Firman fue comprada originalmente a los Bulls por un coleccionista privado en 2003, de acuerdo con Hunt Auctions. La casa de subastas destacó que la pieza mantuvo una cadena de custodia breve, con un solo cambio de propietario desde aquella adquisición.

Los objetos del último campeonato de Jordan también despertaron interés fuera de las camisetas. Un par de tenis Air Jordan, utilizados por el jugador en el mismo Juego dos contra Utah, se vendió por 2.2 millones de dólares en 2023 a través de Sotheby’s, otra muestra del valor que conserva aquel último baile de Chicago.