Brad Ausmus vuelve a casa; Astros lo nombran su nuevo manager

Brad Ausmus regresó a los Astros de Houston como su nuevo manager, anunció este miércoles la organización, que recurrió a uno de sus antiguos referentes para encabezar una nueva etapa. El exreceptor sustituyó al puertorriqueño Joe Espada, cuyo contrato no fue renovado después de tres temporadas y dos títulos divisionales.

Ausmus, de 57 años, llegó después de trabajar las últimas tres campañas como coach de banca de los Yankees de Nueva York y será presentado oficialmente el viernes en el Daikin Park. Su nombramiento también marcó una de las primeras decisiones del nuevo gerente general, Randy Flores, quien relevó a Dana Brown dos semanas antes.

“Estoy muy emocionado de estar de regreso en Houston”, expresó Ausmus mediante un comunicado. “Los Astros y la ciudad de Houston han sido una parte enorme de mi vida, y estoy encantado de crear un nuevo capítulo como manager del equipo”.

Houston apostó por un dirigente con cinco temporadas de experiencia al frente de equipos de Grandes Ligas. Ausmus condujo a los Tigres de Detroit entre 2014 y 2017, además de dirigir a los Angelinos de Los Ángeles en 2019, con un balance combinado de 386 victorias y 422 derrotas.

Ausmus conquistó el título de la División Central de la Liga Americana en 2014 con Detroit y consiguió 86 triunfos en 2016. Su última campaña como manager ligamayorista terminó con marca de 72-90 al frente de los Angelinos.

El nuevo piloto de los Astros también dirigió a Israel en las eliminatorias del Clásico Mundial de Beisbol de 2012 y en la edición de 2026, en la que terminó con dos victorias y dos derrotas, sin avanzar de la fase de grupos.

Un regreso con historia en Houston

Ausmus disputó 10 temporadas con los Astros, repartidas en dos etapas: de 1997 a 1998 y de 2001 a 2008. Durante ese recorrido, el receptor ganó tres Guantes de Oro y participó en la primera aparición de la franquicia en una Serie Mundial, en 2005.

El exreceptor también protagonizó uno de los batazos más recordados del club: un jonrón con dos outs en la novena entrada que empató el cuarto juego de la Serie Divisional de 2005 ante los Bravos de Atlanta. Houston ganó después 7-6 en 18 entradas y aseguró su clasificación.

Jeff Bagwell, antiguo compañero de Ausmus y actual asesor de la organización, participó en el proceso de contratación. Ambos compartieron el terreno durante buena parte de una etapa que llevó a Houston a disputar dos Series de Campeonato consecutivas, en 2004 y 2005.

Ausmus tendrá ahora como siguiente tarea completar su cuerpo técnico, incluido el nombramiento de un coach de banca. Su regreso al uniforme de los Astros abrió un nuevo capítulo en una relación que comenzó como jugador en 1997.