Bills cortan a Gardner-Johnson después de suspensión por escupir a un rival

Los Buffalo Bills dieron de baja a C.J. Gardner-Johnson, quien apenas disputó seis partidos con el equipo, un día después de que terminó su suspensión por escupir en dirección a un rival.

El safety de 28 años fue castigado con un encuentro tras el incidente con Brock Bowers, ala cerrada de Las Vegas Raiders, que también provocó su expulsión antes del descanso de aquel partido.

Gardner-Johnson llegó a Buffalo durante la temporada baja y fue titular en sus seis apariciones, en las que acumuló 26 tacleadas, dos pases defendidos y una intercepción. Su reincorporación tras cumplir la sanción, sin embargo, no le aseguró un lugar en el plantel.

Los Bills encontraron respuestas con Damar Hamlin y Geno Stone, quienes estuvieron activos en la victoria de la Semana 8 frente a los Baltimore Ravens, mientras su compañero permaneció suspendido.

La actuación de ambos fortaleció las alternativas de Buffalo en la posición de safety, donde también cuenta con el novato Jalon Kilgore. El desempeño de los jugadores disponibles durante la ausencia de Gardner-Johnson abrió espacio para darles más oportunidades.

Hamlin, Stone y Kilgore también ofrecen mayores opciones en equipos especiales, un apartado en el que Gardner-Johnson no participó durante sus primeros seis encuentros de la temporada.

La baja dejó a Gardner-Johnson nuevamente en busca de equipo, después de un breve paso por Buffalo que terminó marcado por la expulsión y el castigo de la liga.

El defensivo fue parte de los Philadelphia Eagles que ganaron el Super Bowl correspondiente a la temporada 2024, antes de incorporarse a unos Bills con los que su estancia terminó después de seis partidos.

El safety de 28 años fue castigado con un encuentro tras el incidente con Brock Bowers, ala cerrada de Las Vegas Raiders, que también provocó su expulsión antes del descanso de aquel partido.

Gardner-Johnson llegó a Buffalo durante la temporada baja y fue titular en sus seis apariciones, en las que acumuló 26 tacleadas, dos pases defendidos y una intercepción. Su reincorporación tras cumplir la sanción, sin embargo, no le aseguró un lugar en el plantel.

Los Bills encontraron respuestas con Damar Hamlin y Geno Stone, quienes estuvieron activos en la victoria de la Semana 8 frente a los Baltimore Ravens, mientras su compañero permaneció suspendido.

La actuación de ambos fortaleció las alternativas de Buffalo en la posición de safety, donde también cuenta con el novato Jalon Kilgore. El desempeño de los jugadores disponibles durante la ausencia de Gardner-Johnson abrió espacio para darles más oportunidades.

Hamlin, Stone y Kilgore también ofrecen mayores opciones en equipos especiales, un apartado en el que Gardner-Johnson no participó durante sus primeros seis encuentros de la temporada.

La baja dejó a Gardner-Johnson nuevamente en busca de equipo, después de un breve paso por Buffalo que terminó marcado por la expulsión y el castigo de la liga.

El defensivo fue parte de los Philadelphia Eagles que ganaron el Super Bowl correspondiente a la temporada 2024, antes de incorporarse a unos Bills con los que su estancia terminó después de seis partidos.