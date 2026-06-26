El Speed Fest regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez de la mano de la Súper Copa Roshfrans

CIUDAD DE MÉXICO. — El próximo sábado 15 de agosto, el mítico asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez abrirá sus puertas para albergar la segunda edición del año del Speed Fest, presentado de manera oficial por la Súper Copa Roshfrans. Este evento se consolida firmemente como el festival de velocidad más importante y de mayor afluencia en toda la República Mexicana, ofreciendo una propuesta integral que fusiona el deporte motor de élite con el entretenimiento familiar.

La adrenalina pura en la pista estará garantizada con la participación de más de 200 pilotos en acción. Las competencias principales de la Súper Copa Roshfrans incluirán los potentes autos de las categorías GTM Pro-1 y Pro-2, los imponentes Tractocamiones y la competitiva Fórmula 5. Para beneplácito de los aficionados que no puedan asistir al recinto, las intensas batallas sobre el circuito serán transmitidas en vivo a través de la señal de Fox Sports. Adicionalmente, el espectáculo deportivo alcanzará su límite con las emocionantes carreras de la Copa México Racing Cup.

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Las actividades oficiales arrancarán con una solemne ceremonia protocolaria y honores a la bandera, ejecutados por el Ejército Mexicano y su Banda de Guerra. Tras los actos patrios, el público disfrutará en la pista del imponente show de los gigantescos Monster Truck y la destreza del Drift. Asimismo, los asistentes contarán con una amplia zona comercial, simuladores de carreras de última generación, venta de merchandising oficial racing y una fascinante exhibición de autos clásicos y Tuning. Para complementar la tradición cultural, el evento ofrecerá varias contiendas de Lucha Libre con la participación de reconocidos rudos y técnicos.

El broche de oro de la jornada correrá a cargo del ya tradicional Gran Concierto del Speed Fest, un espectáculo musical que contará con la emblemática producción y sello de calidad de OCESA. Los boletos ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster a un costo de $250.00 MXN para Grada General (Gradas 1 y 2), mientras que los Pases VIP y Suites se pueden adquirir desde $750.00 MXN directamente en los canales oficiales.