Doble reto internacional para Ricardo Escotto: Debuta en la FIA F3 y suma puntos en la Indy NXT

CIUDAD DE MÉXICO. — En un auténtico maratón de automovilismo internacional, el piloto mexicano Ricardo Escotto completó con éxito una de las semanas más intensas y desafiantes de su trayectoria profesional. El joven volante azteca firmó un valioso debut en el campeonato de la FIA Fórmula 3 en Europa antes de cruzar el océano para sellar una doble jornada de combativas remontadas en la serie Indy NXT en la Unión Americana.

El primer gran reto llegó tras atender un llamado de última hora por parte de la escudería europea AIX Racing, con el objetivo de suplir al piloto estadounidense Brad Benavides en el exigente circuito de Barcelona-Cataluña. Mostrando un rápido proceso de adaptación y madurez al volante de un monoplaza desconocido, Escotto logró esquivar los múltiples incidentes acontecidos en la carrera Sprint del sábado para culminar en la posición 23. Durante la carrera Principal del domingo, Ricardo volvió a sacar la casta y cruzó la meta nuevamente en el puesto 23, registrando con ello el mejor resultado para la estructura de AIX Racing en la jornada y superando de forma directa a sus coequiperos Fernando Barrichello y Yevan David. Actualmente se espera el anuncio oficial para confirmar su continuidad en las fechas de Spielberg, Austria, y Silverstone, Reino Unido.

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Sin tiempo para el descanso, Escotto tomó un vuelo transatlántico para reincorporarse de inmediato con el Juncos Hollinger Racing en la Indy NXT by Firestone , disputando la 9ª y 10ª fecha en el demandante circuito de Road America a bordo del monoplaza #76. En la Carrera 1, tras salir en el casillero 20 y esquivar un fuerte choque múltiple, escaló transitoriamente al Top 10 para finalmente cruzar en el lugar 14 debido a una baja de rendimiento en su auto. En la Carrera 2, saliendo nuevamente en la posición 20, construyó una carrera inteligente y sostuvo batallas rueda a rueda contra rivales internacionales para amarrar la 12ª posición. Con este resultado, el piloto mexicano suma unidades clave para ubicarse provisionalmente en el lugar 18 del campeonato con 141 puntos. El siguiente compromiso para Escotto será la jornada doble del 4 al 5 de julio en el Gran Premio de Mid-Ohio.