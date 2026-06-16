El balón ya no solo rueda: ahora también genera información

Durante décadas, el balón fue únicamente el protagonista del juego. Hoy también se ha convertido en una fuente de datos. La pelota utilizada en el gran torneo internacional de 2026 incorpora la tecnología Connected Ball, desarrollada por adidas dentro del programa de innovación impulsado por FIFA, capaz de registrar información en tiempo real y transmitirla a los sistemas encargados de apoyar el trabajo arbitral.

En el núcleo del balón se encuentra una unidad de medición inercial capaz de registrar movimientos y contactos durante el juego. Alexandro Medrano

En el interior del balón se encuentra una unidad electrónica de medición inercial (IMU) diseñada para registrar movimientos, aceleraciones, cambios de dirección y contactos. De acuerdo con la documentación técnica del FIFA Innovation Programme y de adidas Connected Ball Technology, el sistema es capaz de generar cientos de lecturas por segundo sin alterar el comportamiento ni el desempeño deportivo del balón.

El sistema registra de forma continua la información generada por cada contacto con el balón. Alexandro Medrano

Toda esa información se procesa de forma instantánea y puede combinarse con cámaras, sistemas de seguimiento de jugadores y herramientas de análisis utilizadas durante la revisión de acciones polémicas. El objetivo no es sustituir a los árbitros, sino proporcionar una referencia adicional cuando se requiere reconstruir una jugada con mayor precisión.

Según la documentación publicada por FIFA y adidas, esta tecnología permite determinar con exactitud el momento en que ocurre un contacto con la pelota, identificar el último toque antes de que salga del terreno de juego y aportar evidencia complementaria para analizar jugadas complejas. La información generada por el balón se integra con otros sistemas tecnológicos presentes en los estadios para construir una reconstrucción más precisa de cada acción.

Los datos del balón pueden complementar la revisión de jugadas complejas junto con cámaras y sistemas de seguimiento. Alexandro Medrano

Los datos viajan a centros de procesamiento donde se combinan con imágenes de video y sistemas de seguimiento. A partir de esa integración se generan alertas automáticas que pueden señalar posibles incidencias para su revisión. Sin embargo, la tecnología no emite veredictos ni reemplaza el criterio humano.

Las Laws of the Game, publicadas por el International Football Association Board (IFAB), establecen que las decisiones finales corresponden siempre al equipo arbitral. Los sistemas tecnológicos pueden proporcionar información objetiva, generar avisos o respaldar el análisis de una jugada, pero la interpretación de los hechos y la determinación definitiva continúan siendo responsabilidad de los árbitros.

La tecnología genera alertas y evidencia adicional, pero las decisiones finales corresponden al equipo arbitral. Alexandro Medrano

La incorporación de sensores dentro del balón forma parte de una tendencia más amplia en el deporte de alto rendimiento, donde la recopilación de datos busca mejorar la precisión, reducir errores y ofrecer mayor transparencia en momentos decisivos. Aunque permanece prácticamente invisible para jugadores y aficionados, esta tecnología se ha convertido en una pieza clave del ecosistema que rodea al futbol moderno y muestra cómo la innovación puede convivir con uno de los elementos más tradicionales del juego: la pelota.