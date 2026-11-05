Audi estrena decoración especial en Sao Paulo en el auto de Gabriel Bortoleto

La recta final de la temporada de la Fórmula 1 desembarca en Interlagos con una imagen renovada para el equipo Audi. La escudería alemana presentó una decoración especial en el Audi R26 para el Gran Premio de Sao Paulo, la casa del piloto Gabriel Bortoleto.

El elemento central del diseño es el patrón geométrico del Piso Paulista, inspirado en el distintivo mosaico de las aceras de la urbe brasileña. Este concepto visual conecta la diseño del monoplaza con los nomex de carrera de los pilotos, la vestimenta del equipo de boxes y la imagen del garaje.

El evento representa una cita especial para Gabriel Bortoleto, quien corre ante su público local junto a su compañero Nico Hülkenberg. Respecto a esta identidad compartida, Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer de Audi F1, destacó la relevancia del proyecto.

"São Paulo tiene una identidad inconfundible y queríamos que eso se reflejara en todo lo que traemos a esta carrera. La decoración especial de Revolut para el Audi R26 lleva la historia a la pista, basándose en la tarjeta Revolut y la colección adidas Sampa Soul, completando ese lenguaje creativo compartido con los monos de carrera y la imagen del garaje", explicó Battiston.

Muestra lo que podemos crear cuando reunimos a nuestros socios: cada uno aporta su propia experiencia, mientras que el resultado se siente conectado. Para la carrera en casa de Gabi, esto convierte al proyecto en una expresión particularmente significativa de quiénes somos como equipo y de cómo nos conectamos con los aficionados", concluyó el directivo.

Los resultados de Audi en la F1 2026 hasta la fecha

En su temporada debut dentro del Gran Circo, el proyecto de Audi ha enfrentado una curva de aprendizaje. Actualmente se ubican en la octava posición del campeonato de constructores con 27 unidades, cuatro por detrás de Haas.

En el campeonato de pilotos sus dos competidores están cercanos. Bortoleto es 14° con 14 puntos, uno más que Hulkenberg.