Atlante promueve al Pato Merlín en redes y asegura que es del Equipo del Pueblo

La revolución en redes digitales que ha significado la aparición de Merlín ya provocó que el Atlante se trepe a la fama natural que generó el simpático pato y se sume a la lista creciente de personas y empresas que quieren ser asociados con él.

En las redes sociales del Atlante aseguraron que el Pato Merlín es del Equipo del Pueblo y pasaron un video del pato blanco usando sus playeras y conviviendo con futbolistas... Hasta pasaron una imagen con el pato metiendo un gol.

Se despejó la polémica de si era el original Pato Merlín cuando el club compartió imágenes con sus dueños, Karla y Cristian, ante el creciente uso de la imagen del pato por empresas y personas sin el permiso de sus dueños y ante el limbo legal sobre el uso de la imagen para fines comerciales.

Pato Merlín: una aparición natural que se salió de control

El 11 de junio quedó en la historia como el día en el que la Ciudad de México se convirtió en sede de una inauguración de una Copa del Mundo por tercera ocasión. El júbilo de una victoria de la Selección Mexicana por 2-0 sobre Sudáfrica, abrió las puertas sociales para el festejo masivo en el Ángel de la Independencia.

La Avenida Paseo de la Reforma fue el sitio donde Merlín fue grabado caminando junto a sus dueños mientras los aficionados celebraban y su peculiar aspecto con las patas cubiertas como si usara zapatos y la playera del Tri hicieron que explotara su fama a tal grado que opacó desde ese momento a Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas oficiales con las que FIFA se frotaba las manos para hacer una gran recaudación de dinero.

Merlín cambió la vida de su familia humana

Cristian, un joven de 14 años y su madre Karla, son quienes han cuidado a Merlín desde que se los dieron en marzo y lo entrenaron para que los siguiera a todas partes para que no se quedara solo en su casa.

Ese día que México ganó, Karla y Cristian estaban en Paseo de la Reforma para vender aguas, a lo que se dedican, con Merlín cerca de ellos.

Después de ese día la imagen del pato dio la vuelta al mundo y apareció hasta en los sitios de noticias más serios. FIFA terminó por doblar las manos y hacerlo “embajador” del Mundial, con lo que se espera que esté en el Estadio Ciudad de México la noche del miércoles 24 de junio cuando México cierra su fase de grupos frente a Chequia.

Para Karla y Cristian hasta se abrieron las puertas de Palacio Nacional como invitados para llevar a Merlín con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras las dudas del registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de la imagen comercial de Merlín con su playera de la selección está en el limbo, pues ya hay quien la usa sin pagar derechos a sus los verdaderos dueños del pato.

Atlante es el más reciente de los que quiere ser asociado a la fama de Merlín, pero en su caso, es con el pato original y con sus dueños en la sesión de fotos y videos.