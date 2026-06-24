Argentino se queja de que mexicanos tienen boletos para ver a Messi y él no 

Mientras que Argentina conseguía la victoria 2-0 ante Austria y con ello amarraba su pase a la siguiente ronda en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, fuera del estadio había una importante cantidad de argentinos intentando buscar un boleto para observar a los campeones, sin embargo, en los videos en redes sociales hubo uno que destacó por criticar que varias entradas las tuvieran extranjeros, entre ellos mexicanos.

En un video de la creadora de contenido bajo el usuario de “Solegdysz” en Instagram, la creadora se dedicó a preguntar a los argentinos lo complicado que estaba siendo adquirir un boleto. Uno de los primeros entrevistados admitió que fue imposible adquirirlo en las fases de preventa directa con la FIFA: “Por la pagina de la FIFA se nos acalambró el dedo de tanto deslizar”, expresó.

La creadora después encontró a otro aficionado argentino quien señaló que la FIFA debería cambiar sus procesos para permitir que solo los aficionados de los países relacionados en el partido tuvieran la oportunidad de comprar entradas.

“La FIFA tiene que cambiar y cuando vas a ver a cada selección verificar tu DNI (identificación), tu identidad. Mira lo que es esto, 80 por ciento mexicanos”, lanzó en su comentario.

La respuesta del público

El video ya ha ganado popularidad en Instagram y ha generado diversas respuestas, la mayoría de ellos cuestionando la falta de organización del aficionado que decidió hacer el viaje sin contar con los boletos correspondientes.

“Dándole consejos a la FIFA jaja, mi rey organízate con tiempo y no dejes todo a última hora”, escribió un usuario en internet.

Otros le recordaron que hace unas semanas aún existían entradas en el sistema de la FIFA, aunque con un costo elevado, pero en venta oficial. Sin embargo, algunos de los entrevistados señalaron que el precio resultaba complicado de pagar.