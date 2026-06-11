Anuncian lleno de los FIFA Fan Festival en el Zócalo y en Jalisco antes de la inauguración 

A una hora del inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica, primer encuentro del Mundial 2026, los FIFA Fan Festival tanto de la Ciudad de México como el de Guadalajara reportan llenos y, en este momento, han solicitado a los fanáticos dirigirse a otras zonas.

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México estuvo en duda hasta la mañana de este jueves cuando la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada, informó que se abrirían las puertas de la zona especial creada en el Zócalo. Las dudas existían desde el día previo ante la presencia de manifestantes de la CNTE que se mantenían en las zonas a la redonda.

A las 10 horas se dio acceso a los aficionados que se habían formado desde horas antes sin tener la certeza de si ingresarían, pero rápidamente se logró el aforo máximo por lo que el gobierno de la Ciudad de México invitó a los asistentes a acudir a otros de los escenarios como el localizado en Garibaldi.

El Zócalo listo para el FIFA Fan Festival REUTERS

En días previos, la presidenta de México, Claudia Sheinbuam, invitó a que los fanáticos se distribuyeran entre las 18 zonas preparadas para presenciar el encuentro de forma gratuita.

La situación fue similar en Guadalajara donde el Fan Festival no tuvo contratiempo en la apertura y, antes de las 11 de la mañana se indicó el semáforo rojo, lo que se traducía en que habían alcanzando el aforo máximo permitido en el centro de la capital del estado de Jalisco.