Ausencia de Sheinbaum rompió el protocolo en el Mundial 2026

Salma Hayek junto a Infantino dieron la bienvenida al mundo en el Mundial de México-Estados Unidos y Canadá 2026. Debido a que Claudia Sheinbaum decidió no asistir al evento y prefirió ver el partido en la Gustavo A. Madero, no hubo discurso de bienvenida como es costumbre en los Mundiales.

Así que sin palabras de “Bienvenidos a México” ni nada que se le parezca, Infantino tomó la Copa para darle la bienvenida a las 48 naciones que saldrán al escenario en la búsqueda de la Copa del Mundo que el máximo representante de la FIFA levantó a dos manos mientras la actriz más destacada que tiene México en la actualidad lo vio con atención.

Después, Alejandro Fernández entonó el himno sin problema alguno y siendo capaz de erizar la piel de los asistentes quienes a todo pulmón lo acompañaron.

Lo del himno es esa muestra de pasión y orgullo que se tiene por un país en el que pasa todo y nada en el mismo momento,

México se convirtió oficialmente en el país que más Mundiales ha organizado, tres en su historia, y como anfitrión está listo para dar su mejor cara, o la mejor que se pueda.