América vs Rayados EN VIVO ONLINE - Cuartos de Final Vuelta Apertura 2026
El América recibe en el Estadio Azteca a los Rayados de Monterrey por la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX
con un empate sin goles, rayados busca la victoria ante América en el estadio azteca.
Fidel Ambriz si le dio una patada fuerte a Brian, que también bajó mucho la cabeza. El uruguayo quedó lesionado.
El defensa de Rayados le dio una patada a Brian Rodríguez y tras la culminación de la jugada, el central le sacó la amarilla.
Tras el tiro de esquina, Zendejas mandó un recentro fuerte, pero el remate del defensa americanista se fue apenas desviado, estando completamente sólo.
Contragolpe de Kevin Álvarez, pasó para Brian, quien le regresó al lateral y este disparo, pero un defensa de Rayados se cruzo.
En estos últimos minutos, el Monterrey ha tenido más la pelota y ha creado más jugadas ofensivas, pero sin disparos al arco del América.
A pesar de que ambos equipos meten fuerte la pierna, tratan de hacer jugadas rápidas, se pierde muy rápido el balón y hay poca claridad en ofensiva.
Preocupación en Rayados, Orbelin Pineda sale del campo por lesión y entra Stefan Medina.
Centro pasado de Ocampos, recentro para el delantero mexicano y están cerca la línea, mandó el disparo por arriba. Rayados se perdió increíblemente el primer gol.
Brian Rodríguez y Henry tuvieron oportunidad de disparar, aunque sin mayor peligro, pero América ya empuja hacía adelante.
Contragolpe de Zendejas, que filtro para Violante y en el centro, Henry Martín no logra cabecear bien y el portero de Rayados evitó el gol en contra.
Ya los Rayados son quienes controlan la posesión del esférico, aunque no hay peligro en el arco de Cota.
Henry Martín estuvo a punto de sacar un disparo, pero un defensa se atravesó y de inmediato protestaron todos los americanistas. Santander no señaló falta.
Como era de esperarse, ambos equipos buscan la posesión en estos primero minutos. De momento, no hay ningún dominador.
Los primeros 45 minutos del partido entre América y Rayados de la Liguilla, comienzan.
Parece que el juego de la NFL arruinó la cancha del Estadio Azteca, que a minutos de jugarse la Vuelta de los Cuartos de Final, se encuentra de esta manera.
Las Águilas ya terminaron el calentamiento previo al partido contra Rayados.
El XI de Rayados para buscar la victoria y el pase a Semis.
- 'Mochis' Cárdenas
- Gerardo Arteaga
- Víctor Guzmán
- Fidel Ambriz
- Lucas Ocampos
- Oliver Torres
- Jesús Orellano
- Orbelin Pineda
- Jorge Rodríguez
- Roberto de la Rosa
La alineación del América en el Estadio Azteca.
Rodolfo Cota
Israel Reyes
Santiago Bueno
Ramos Mingo
Kevin Álvarez
Alan Cervantes
Erick Sánchez
Alejandro Zendejas
Violante
Brian Rodríguez
Henry Martín
Los jugadores del América ya saltan al campo para calentar previo al partido ante Rayados.