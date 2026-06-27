Alejandro Mejía impuso récord y conquistó el Home Run Derby de la LMB

MONTERREY.- Alejandro Mejía convirtió el Home Run Derby 2026 en una exhibición personal de poder. El cañonero dominicano de Caliente de Durango se proclamó campeón de la Liga Mexicana de Beisbol luego de firmar una actuación histórica en el Walmart Park, donde conectó 36 cuadrangulares en tres rondas y estableció una nueva marca del certamen con 21 jonrones en una sola fase.

El Derby comenzó con el viento como un rival más. Durante la primera ronda, las ráfagas en contra dificultaron el trabajo de varios de los favoritos y provocaron las primeras sorpresas de la noche. Justin Turner, de los Toros de Tijuana, fue la mayor decepción al despedirse tras conectar apenas un cuadrangular, mientras que Jon Singleton, inicialista de los Diablos Rojos del México, tampoco pudo responder a las expectativas y quedó eliminado con cuatro vuelacercas.

Los mejores de la ronda inicial fueron Gabriel Cancel, de los Bravos de León, y Josh Lester, ambos con 11 cuadrangulares. También avanzaron Zoilo Almonte y Alejandro Mejía, quienes sobrevivieron con seis batazos de cuatro esquinas cada uno. Juan Santana terminó con cinco, mientras que Moisés Gómez y Singleton conectaron cuatro, insuficientes para mantenerse con vida.

Conforme avanzó la noche también cambiaron las condiciones. El viento dejó de castigar a los bateadores y terminó favoreciendo a quienes aparecieron en la segunda ronda. Nadie aprovechó mejor ese escenario que Mejía.

El dominicano desató una auténtica lluvia de cuadrangulares al conectar 21 vuelacercas, una cifra que rompió el récord de más jonrones en una misma ronda del Home Run Derby de la LMB. Gracias a esa explosión ofensiva, el "Samurai" elevó su acumulado a 27 cuadrangulares y aseguró su boleto a la gran final.

Gabriel Cancel también consiguió avanzar, aunque muy por detrás del dominicano. El pelotero de León cerró las dos primeras fases con 13 cuadrangulares, mientras que Josh Lester se quedó en 12 y Zoilo Almonte concluyó con nueve, quedando eliminados antes de la definición.

La final enfrentó a los dos mejores cañoneros de la noche. Cancel abrió la ronda decisiva con ocho cuadrangulares, obligando a Mejía a conectar nueve para quedarse con el campeonato.

El dominicano respondió como lo había hecho durante toda la noche. Antes de agotar sus oportunidades, y cuando todavía conservaba cuatro outs de vida, disparó el noveno cuadrangular que aseguró el título y desató el festejo en el diamante regiomontano.

Al término de la competencia, Mejía levantó los brazos al cielo para agradecer a Dios y recordó que un año atrás, en el Home Run Derby 2025 disputado en el estadio Alfredo Harp Helú, no había quedado satisfecho con su desempeño.

Imagen Televisión llevará el Juego de Estrellas a todo el país

El Juego de Estrellas 2026 podrá verse este domingo por Imagen Televisión, que transmitirá en televisión abierta el duelo entre la Selección Mexicana, dirigida por Benjamín Gil, y las Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, comandadas por Lorenzo Bundy, desde el Walmart Park de Monterrey.

El encuentro reunirá a varias de las principales figuras del circuito en un formato que enfrentará al representativo nacional con una selección integrada por los mejores peloteros de la LMB, en uno de los eventos más esperados de la temporada.

Desde el inicio de junio, Imagen Televisión transmite juegos de la Liga Mexicana de Beisbol cada fin de semana en señal abierta. Este domingo, esa cobertura tendrá uno de sus momentos más importantes con la emisión nacional del Juego de Estrellas, cuya transmisión comenzará a las 18:00 horas.