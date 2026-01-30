Alan Montes busca el sueño europeo; deja al Necaxa para sumarse al Serik Spor de Turquía

El defensa mexicano Alan Montes, de 25 años, está a punto de dar un paso trascendental en su carrera: dejará al Necaxa para jugar en Europa, concretamente en Turquía con el equipo Serik Spor, en lo que representa una nueva etapa lejos de la Liga MX y una oportunidad para consolidarse en el fútbol internacional.

Este movimiento, confirmado en diversos medios especializados en fichajes, representa la segunda experiencia del zaguero fuera de México tras su paso por el Real Avilés en España, y se da en calidad de cesión desde Necaxa, club con el que ha tenido una trayectoria de varios años y en el que se formó como profesional. Una cesión pactada y casi cerrada

Según reportan fuentes deportivas, el acuerdo entre Necaxa y Serik Spor está prácticamente sellado, con la intención de que Montes viaje a Turquía para unirse a su nuevo club en los próximos días. El defensor llega a un equipo que milita en la TFF Second League, la tercera categoría del fútbol turco, pero que ha mostrado ambiciones de fortalecerse a pesar de su posición en la tabla.

El Serik Spor, fundado en 1955, ha escalado divisiones con trabajo progresivo en las últimas temporadas y busca consolidarse en el fútbol europeo. El club marcha actualmente en puestos complicados de la clasificación y necesita reforzar su defensa, razón por la cual decidió apostar por Montes, un defensor alto, físico y con experiencia en México. El perfil de un defensa en crecimiento

Alan Montes nació en Hermosillo, Sonora, y desde temprana edad destacó por su potencia física, juego aéreo y porte defensivo, cualidades que lo han hecho una referencia interesante entre los defensores mexicanos jóvenes. Su recorrido profesional incluye etapas en equipos como Cimarrones de Sonora, Raya2, y su consolidación con el primer equipo de Necaxa, donde fue tomando protagonismo con el paso de las temporadas.

Además, Montes ya había probado suerte en Europa con una breve experiencia en el Real Avilés, aunque sin actividad oficial por cuestiones de papeleo y adaptación. Esta nueva oportunidad en Turquía representa una segunda chance para demostrar su valía en el Viejo Continente. ¿Por qué Turquía y qué significa este paso?

Si bien el salto al fútbol turco puede sorprender a algunos aficionados acostumbrados a ver a futbolistas mexicanos ir a ligas más prominentes de Europa, la decisión de Alan Montes y su entorno responde a una estrategia de exposición y crecimiento profesional. Jugar en Europa, incluso en divisiones menores, ofrece visibilidad, diferente estilo de juego y una plataforma para destacar ante ojos de clubes de mercados más competitivos.

Los rumores previos sobre su posible interés de clubes de la Liga MX más grandes —como Cruz Azul o Chivas— no se materializaron, lo que habría motivado al defensor a priorizar la experiencia europea para su desarrollo. Un legado familiar de defensores

La historia de Alan también está acompañada por el nombre de su hermano, César Montes, defensor con amplia trayectoria en Europa y en la Selección Mexicana. Aunque César está actualmente en el Lokomotiv Moscú y ha sido vinculado con el Besiktas de Turquía, el pase de Alan al fútbol europeo llega en un momento en el que el apellido Montes vuelve a resonar en distintos mercados internacionales. Expectativas y retos para la nueva temporada

Para Alan Montes, esta cesión al Serik Spor no solo representa un cambio de liga y continente, sino un desafío de adaptación al fútbol europeo, tanto en estilo como en exigencia física y táctica. El objetivo para el defensor será sumar minutos, consolidarse como pieza clave en la defensa y abrir puertas hacia clubes de mayor envergadura dentro del fútbol europeo, ya sea dentro de Turquía o en otras ligas.

Además, su experiencia internacional podría ser un factor que lo coloque en el radar de la Selección Mexicana, especialmente de cara a procesos futuros y concentraciones bajo la mira del cuerpo técnico nacional, que siempre está atento a mexicanos que se desarrollan fuera de la Liga MX.