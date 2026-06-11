"No se olviden del norte"; aficionados lamentan que México no juegue en Monterrey

La victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 fue celebrada por miles de aficionados en Monterrey. Sin embargo, entre la alegría por el triunfo también apareció una sensación compartida por varios seguidores del Tri: la ausencia de la Selección Mexicana en la ciudad durante la fase de grupos.

Uno de ellos fue Alberto Treviño, quien siguió el debut mundialista del equipo nacional y reconoció que le habría gustado ver a México disputar al menos un encuentro en territorio regiomontano.

"Es una lástima porque es una plaza muy importante la de Monterrey, todo Nuevo León", comentó.

Para Treviño, la pasión que existe por el futbol en la región merece una mayor presencia de la Selección Mexicana. A su juicio, el vínculo entre el equipo nacional y la afición del norte del país debería fortalecerse con más partidos en la ciudad.

"Hay mucha afición aquí, deberían jugar al menos un partido para consagrarse también con la gente del norte", señaló.

La situación resulta llamativa debido a que Monterrey es una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 y durante los últimos años ha sido presentada por FIFA y por los organizadores locales como una de las ciudades mejor preparadas para recibir el torneo.

Además de los encuentros mundialistas que albergará el Estadio BBVA, la ciudad se ha preparado para recibir miles de visitantes nacionales y extranjeros, además de organizar actividades paralelas como el FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora.

A pesar de ello, la Selección Mexicana disputará sus partidos de la primera ronda en Ciudad de México y Guadalajara, dejando a los aficionados regiomontanos sin la posibilidad de verla jugar en casa durante la fase inicial del torneo.

La inconformidad, sin embargo, no se traduce en enojo. Para Treviño, el apoyo al equipo nacional permanece intacto sin importar la sede en la que juegue.

"Hay que apoyarla siempre, hay que apoyarla siempre", afirmó.

El aficionado aseguró que seguirá pendiente del recorrido del Tri durante el Mundial, aunque espera que en futuras competencias se considere con mayor fuerza a una afición que históricamente ha respondido cuando la Selección visita Nuevo León.

"Sería bueno que también vinieran por acá, que no se olvidaran del norte", agregó.

La frase resume el sentimiento de muchos seguidores regiomontanos. El Mundial finalmente llegó a Monterrey, pero para algunos aficionados la fiesta todavía estaría completa si, además de recibir partidos mundialistas, también pudieran ver a la Selección Mexicana jugar frente a su gente