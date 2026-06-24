Adiós al viejo modelo olímpico: el COI dará dinero a miles de atletas tras Los Ángeles 2028

Durante más de un siglo, los Juegos Olímpicos han construido una de sus grandes narrativas alrededor de la gloria, la bandera y la medalla. El dinero siempre estuvo cerca, pero pocas veces llegó directamente a quienes sostienen el espectáculo con horas de entrenamiento, sacrificios y carreras que muchas veces terminan sin una recompensa económica proporcional.

Ahora esa historia comienza a cambiar.

El Comité Olímpico Internacional anunció la creación de un fondo de hasta 140 millones de dólares para entregar apoyos económicos a los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

No será presentado como un premio por ganar una medalla ni como un pago por competir. El COI lo definió como una subvención para atletas, un respaldo económico que llegará después de los Juegos a quienes cumplan con ciertos criterios de elegibilidad e integridad.

La cifra, sin embargo, tiene un peso histórico. Por primera vez una parte de los ingresos olímpicos tendrá un camino directo hacia los protagonistas del evento.

¿Cuánto dinero recibirán los atletas olímpicos?

El primer grupo beneficiado será el de los casi 2 mil 900 atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. Después de su participación podrán solicitar una subvención de 10 mil dólares.

Para Los Ángeles 2028, el alcance será mucho mayor. Cerca de 11 mil atletas podrían acceder al programa, lo que representaría alrededor de 110 millones de dólares destinados a quienes formen parte de la competencia olímpica.

Los atletas podrán recibir hasta 10 mil dólares. Comité Olímpico Mexicano

El dinero no estará condicionado a que el deportista siga compitiendo después de los Juegos. La idea es acompañar al atleta durante una etapa clave de su trayectoria, incluso cuando termina el ciclo que durante años definió su vida.

Pau Gasol, integrante de la junta ejecutiva del COI y tres veces medallista olímpico con España, fue uno de los encargados de presentar el proyecto.

“La intención es dar un apoyo más directo a los atletas durante su camino olímpico y más allá”, explicó al defender una medida que busca responder a una de las mayores demandas del movimiento olímpico moderno.

¿Por qué el COI decidió cambiar su política?

La presión llevaba años creciendo.

Mientras el COI mantenía la postura tradicional de que los Juegos Olímpicos no debían convertirse en una competencia basada en premios económicos individuales, algunos organismos deportivos comenzaron a abrir esa puerta.

El caso más visible fue el de World Athletics, que entregó 50 mil dólares a los campeones olímpicos de atletismo en París 2024. Para Los Ángeles 2028, la federación internacional de atletismo ampliará ese fondo para incluir también a medallistas de plata y bronce.

Sebastian Coe, presidente de World Athletics y rival de Kirsty Coventry en la elección por la presidencia del COI, celebró el anuncio y lo calificó como un momento histórico para el movimiento olímpico.

La nueva estrategia llega bajo el liderazgo de Coventry, quien asumió la presidencia del COI después de una carrera como nadadora olímpica con Zimbabue y se convirtió en la primera exatleta en ocupar ese puesto.

Coventry busca una nueva relación entre el COI y los atletas

La llegada de Coventry ha estado marcada por una revisión de las políticas olímpicas y por una intención de acercar más al organismo con los deportistas.

Durante semanas hubo debate sobre si el COI aceptaría finalmente pagar premios en efectivo. La propia Coventry había señalado que no estaba a favor de utilizar los ingresos olímpicos para recompensar únicamente a un grupo reducido de medallistas.

El anuncio del miércoles mostró que la estrategia era diferente. En lugar de pagar solamente a ganadores, el COI decidió crear un sistema abierto para miles de atletas.

No se trata de un premio en metálico”, insistió Gasol

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La diferencia puede parecer pequeña, pero representa una discusión central en el deporte moderno. Los Juegos Olímpicos generan miles de millones de dólares por derechos de transmisión, patrocinadores y acuerdos comerciales, mientras muchos atletas enfrentan dificultades económicas para mantenerse en el alto rendimiento.El dinero olímpico busca llegar más lejos que una medalla

Los Ángeles volverá a recibir una justa olímpica en 2028. Reuters

El COI ya cuenta con el programa Solidaridad Olímpica, un fondo que apoya a deportistas de países con menos recursos para entrenar, viajar y buscar la clasificación a los Juegos.

Ese programa tendrá un presupuesto de 650 millones de dólares para el ciclo que conecta Milán Cortina 2026 y Los Ángeles 2028, incluyendo apoyo a atletas, entrenadores y estructuras deportivas.