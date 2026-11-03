Hakimi destapa el lado incomodo de jugar con Messi en el PSG: "No lo disfrutaba"

Hay quienes aseguran que tener a Lionel Messi en su equipo es sinónimo de éxito, no solo por su desempeño individual, sino también por la forma en la que potencia el rendimiento colectivo. Sin embargo, existen quienes se contraponen a dicha teoría, como es el caso de Achraf Hakimi.

Durante su intervención en el podcast The Bridge, el marroquí ratificó que la llegada del astro argentino al cuadro parisino en 2021 no fue lo que esperaba, debido a que representó un cambio en la dinámica del equipo.

Asimismo, implicó modificaciones en la idea y en la estructura de juego que venía trabajando el PSG, algo que terminó por mermar el protagonismo de Hakimi en ataque, así como su confianza.

Esto se debió a que, durante buena parte de su carrera, la proyección ofensiva y el desborde por la banda han sido las principales cualidades del lateral derecho, y la inclusión de Lionel Messi en el esquema no le permitía explotar sus características.

No podía hacer las cosas que me gustan, como atacar y sentirme importante. Me sentía como un jugador pequeño”, expresó para The Bridge.

La irrupción del argentino en el PSG levantó grandes expectativas, pues en su momento se consideró como el engranaje faltante de una ofensiva que brillaba con Neymar y Kylian Mbappé. Sin embargo, terminó ocurriendo lo contrario, pues nunca lograron despuntar en la UEFA Champions League y terminaron eliminados en octavos de final durante dos años consecutivos.

No sabíamos que venía en ese momento, el instante en que llegó el proyecto cambió, no estábamos jugando un estilo de juego agradable y me sentía como un jugador más pequeño en el campo. Mentalmente fue difícil”, recordó en el podcast The Bridge.

El aporte de Lionel Messi durante su etapa en el PSG

El jugador argentino disputó 75 partidos, en los que marcó 32 goles y repartió 34 asistencias, participando directamente en 66 anotaciones. Además, consiguió dos títulos de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia con el conjunto parisino.

Sin embargo, sus buenos números terminaron opacados por su desempeño en la Champions League, donde disputó cuatro partidos en fases eliminatorias sin registrar contribuciones de gol. Asimismo, erró un penalti ante el Real Madrid en 2022.