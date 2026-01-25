Se acaba la racha de Memo Ochoa: AEL Limassol cae y se aleja de la lucha por el título en Chipre

La buena racha de Guillermo Ochoa bajo los tres palos llegó a su fin en la Liga de Chipre. El portero mexicano vio cortada su seguidilla de dos porterías en cero consecutivas luego de la derrota 2-1 del AEL Limassol ante el Anorthosis, en un partido correspondiente a la Jornada 19 del campeonato local.

El tropiezo resultó especialmente doloroso para Memo Ochoa y su equipo, ya que llegaban con el ánimo a tope tras haber sellado, apenas el jueves, su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Chipre, luego de vencer 1-0 al Aris Limassol, uno de los clubes señalados como favoritos para levantar el trofeo copero.

UN INICIO PROMETEDOR QUE NO ALCANZÓ PARA SUMAR

El AEL Limassol comenzó el encuentro de forma ideal. Apenas a los 2 minutos, Zakaria Zawo aprovechó una desatención defensiva para adelantar a la escuadra visitante, permitiéndole al equipo de Guillermo Ochoa manejar el partido con ventaja mínima durante gran parte del primer tiempo.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento del AEL Limassol. Foto de FB: AEL Limassol

Con el 1-0 al descanso, todo parecía indicar que el conjunto amarillo y azul podría sumar tres puntos clave en su lucha por escalar posiciones en la tabla. Ochoa respondió con seguridad cuando fue exigido y mantenía la ilusión de firmar otra actuación sólida en el futbol europeo.

REMONTADA DEL ANORTHOSIS Y GOLPES A LA TABLA

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en la segunda mitad. Al minuto 70, Gabriel Furtado logró romper el arco defendido por Memo Ochoa, poniendo el 1-1 y reviviendo al Anorthosis, que encontró confianza en la recta final del encuentro.

Guillermo Ochoa en la portería. Foto de FB: AEL Limassol

La presión local dio frutos al minuto 81, cuando Andreas Chrysostomou concretó la remontada con el 2-1, sellando una derrota que cayó como balde de agua fría para el AEL Limassol, que no logró reaccionar en los minutos finales.

Con este resultado, el equipo de Guillermo Ochoa se mantiene en la séptima posición de la Liga de Chipre, con 27 puntos, quedando fuera de los seis primeros lugares que otorgan acceso a la eliminatoria de campeonato, según el formato de competencia. La distancia con el líder Omonia Nicosia, que suma 42 unidades, comienza a ser considerable, complicando el panorama para el cierre de la temporada.