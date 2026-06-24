Exhiben instrumentos musicales decorados por wixárikas en el Museo de la CDMX

La exposición de arte wixárika Sinfonía de colores, que presenta una serie de instrumentos musicales decorados con el arte de este pueblo originario, se inauguró ayer en el Museo de la Ciudad de México.

La muestra, realizada en colaboración con la Fundación Hermes Music, busca acercar y sensibilizar a los visitantes sobre la preservación de los valores culturales, en este caso a través del arte wixárika, como fuente de conocimiento y sinónimo de vida, reconocimiento y celebrando la riqueza cultural de nuestro país.

Durante la apertura, José Manuel Rodríguez, titular de la Red de Museos de la CDMX, comentó que a partir de esta exposición es posible destacar esta expresión artística y, al mismo tiempo, promover y difundir sus piezas.

Es algo que siempre me ha conmovido, cómo lograron llegar a hacer estas cosas tan maravillosas”, destacó.

Foto: Secretaría de Cultura CDMX.

Y agradeció a Juan Perches, director de Hermes Music, el apoyo brindado a la comunidad wixárika, “ya que él promueve este tipo de producciones y otras actividades que hace por el bien de las culturas originarias”.

Lizbeth Ramírez, recién nombrada directora del museo, agradeció a los artesanos wixárikas y resaltó la importancia de realizar estas muestras para acercar a las nuevas generaciones al arte de los pueblos originarios.

Finalmente, Juan Perches aseguró que este tipo de exposiciones “promueve nuestras culturas y nuestros orígenes, hoy representados por cuatro de los artistas que han trabajado en estas piezas”.

Y recordó que, desde hace 20 años, dicha fundación ha participado en múltiples eventos y actividades que tienen como objetivo la promoción y difusión cultural de las comunidades wixárikas, así como el desarrollo de acciones que ofrezcan a los huicholes fuentes directas de su trabajo.

*mcam