Elena Poniatowska reflexiona sobre IA y periodismo

Elena Poniatowska encabezó una clase magistral programada para el cierre del ciclo 2026 de los alumnos de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Durante su participación habló de los retos a los que se ha enfrentado, sobre esta profesión. Y enalteció que uno de los principales factores para ejercerla es la perseverancia.

"La perseverancia es un instrumento esencial en el periodismo, pero también lo es, la escritura de novelas y de cuentos. La perseverancia es una virtud en la que yo he creído toda la vida, tanto como lo es la curiosidad, el interés y la constancia", puntualizó.

Clase Magistral con Elena Poniatowska dentro del Cierre de Ciclo 2026-1 de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, UNAM Mateo Reyes Arellano

Inicios de una gran trayectoría

Como parte de este diálogo entre las nuevas generaciones y una de las periodistas más reconocidas del país, Poniatowska recordó cómo fueron sus primeros pasos en el periódico Excélsior, en 1953, y resaltó que esa experiencia la ayudó a conocer su segundo país.

"Y entrar a Excélsior fue abrir una puerta. Una puerta también a mí país. A un país al que le debo todo, que se llama México", expresó.

En la conferencia también participaron la Dra. Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, y Alma Delia Fuentes, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas (UIP).

"Su obra ha sido un pilar para entendernos como nación. Desde sus inicios en Excélsior y su labor como fundadora de La Jornada, nos ha enseñado que el periodismo es una herramienta para cultivar la curiosidad y formular mejores preguntas", manifestó la coordinadora de Difusión Cultura de la UNAM

Nuevas tecnologías en el periodismo

Además de recordar su trayectoria, la escritora reflexionó sobre los cambios que ha traído la llegada de las plataformas digitales y el fenómeno de los influencers.

Hoy por hoy, el periodismo electrónico, que seguramente todos ustedes se están dedicando a esto, tiene nuevos retos. La información que encontramos en diversas redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube está abarrotada de Influencers", indicó.

Aunque la llegada de la tecnología ha impactado al periodismo, la escritora señaló que también ha traído una evolución positiva para el ámbito cultural.

"Lo veo muy bien. Hay mucha información sobre eventos culturales. Muchas posibilidades para que los jóvenes publiquen. Muchos concursos de literatura, muchos de pintura y fotografía. Y creo que si, el país se ha volcado hacia los jóvenes para darles muchas oportunidades”, platicó a Excélsior.

La escritora de origen polaco pertenece a la aristocracia europea y mexicana. Llegó a México en 1942 junto con su madre, María de los Dolores Amor Escandón, y su hermana Kitzia Poniatowska Amor, para refugiarse tras la Segunda Guerra Mundial.

Clase Magistral con Elena Poniatowska dentro del Cierre de Ciclo 2026-1 de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, UNAM Mateo Reyes Arellano

Cuando inició su carrera en el periodismo, no imaginaba hasta dónde la llevaría su curiosidad por los hechos. En 1978 se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Periodismo de México y, en 2013, recibió el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes.

A través de sus crónicas, novelas y cuentos, la pluma de Elena Poniatowska ha marcado a generaciones enteras, que la reconocen como una voz fundamental para preservar la memoria de los olvidados y visibilizar la búsqueda de justicia que ha documentado a lo largo de los años.