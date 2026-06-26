OAXACA, Oax.– El creador musical Dj Miroslav Ü (Electro Zapoteco), originario de Santo Domingo Tehuantepec, reconocido por fusionar música electrónica con sonidos prehispánicos y poesía en lenguas indígenas, fue multado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con 31 mil 382 pesos por grabar videos sin autorización en las zonas arqueológicas de Mitla y Monte Albán, en la región de los Valles Centrales.

Del mismo modo, la institución ordenó el retiro inmediato del material visual difundido en plataformas y redes socio-digitales; en caso de incumplimiento, el INAH se reserva el derecho de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas afectaciones al patrimonio cultural de la nación.

INAH multa a Dj Miroslav Ü por grabar videos en Mitla y Monte Albán Facebook Miroslav Ü

“Se advierte la utilización de equipo técnico para obtener imágenes del sitio arqueológico; es decir, no constituye una captación incidental o de carácter estrictamente personal, “sino una producción audiovisual deliberada en zona de monumentos arqueológicos bajo tutela del INAH”, expuso el INAH.

Fue el mismo Miroslav Ü, cuyo nombre de pila y rostro mantiene en privado al usar máscaras de animales que remiten a las tonas y nahuales, quien confirmó en sus redes que recibió el oficio de la entidad federal y la imposición de la sanción económica; y aclaró que “mi intención no ha sido dañar, lucrar o menospreciar el patrimonio cultural de nuestro país”.

INAH multa a Dj Miroslav Ü por grabar videos en Mitla y Monte Albán Facebook Miroslav Ü

Según el creador, “los videos fueron grabados únicamente con un teléfono celular, sin drones, cámaras cinematográficas, grúas ni equipo profesional”.

En una carta abierta destacó que no ingresó a zonas restringidas, no intervino los monumentos y no provocó ninguna afectación física al patrimonio. “Desconocía que necesitaba tramitar un permiso administrativo para realizar una grabación de este tipo con un celular”.

El caso generó reacciones de apoyo entre los seguidores del artista zapoteco, quienes demandaron igualdad en la aplicación de la ley entre celebridades y creadores locales y orgánicos, como Electro Zapoteco.

El video completo fue retirado, pero el artista mantiene una fotografía registrada en la zona arqueológica de Monte Albán.