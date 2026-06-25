Tanya Huntington construye un autorretrato intelectual y político

La escritora y ensayista estadunidense Tanya Huntington (1969) reúne en En contra de las olas y otros ensayos una serie de textos que reflexionan sobre feminismo, maternidad, literatura, política, traducción e identidad cultural desde una mirada crítica y personal.

Editado por Libros UNAM, en la colección Diagonal, esta obra propone una conversación con algunas de las discusiones más urgentes del presente, desde la emigración hasta las transformaciones sociales que definen nuestro tiempo, sin renunciar a la experiencia íntima ni a la duda como formas de pensamiento.

A lo largo de cuatro secciones –“Excursiones varias”, “Asuntos ambientales y de género”, “Algo más de política” y “Reflexiones misceláneas”–, la autora construye una especie de autorretrato intelectual guiado por su experiencia como escritora, traductora, artista, madre y observadora de la relación entre México y Estados Unidos.

Los ensayos combinan referencias literarias, memoria personal, crítica cultural y reflexión política con una prosa cercana y ensayística.

El texto que da título al libro, “En contra de las olas”, cuestiona la manera en que la historia del feminismo suele dividirse en “olas” generacionales".

Huntington revisa las tensiones y continuidades entre distintas etapas del movimiento feminista a partir de experiencias familiares y personales, y pone en duda las narrativas lineales que simplifican procesos históricos complejos. Más que rechazar el feminismo, la autora propone pensar sus contradicciones, sus pendientes y las diferencias entre contextos culturales.

Portada del volumen “En contra de las olas y otros ensayos”, editado por Libros UNAM, en la colección Diagonal. Cortesía Libros UNAM.

La maternidad también ocupa un lugar importante en el libro. En “Sobre la maternidad, siendo artista”, Huntington explora las tensiones entre creación artística y trabajo de cuidados, y cuestiona las desigualdades con las que mujeres y hombres son observados dentro del campo cultural.

Desde una escritura que cruza lo autobiográfico y lo político, la autora examina cómo las expectativas sociales siguen condicionando la vida y la producción de las mujeres".

Además de abordar temas vinculados con género y representación, el volumen incluye reflexiones sobre traducción, migración, identidad bicultural y política contemporánea.

Ensayos como “¿Qué hay en un muro?” y “That Mexican Thing” examinan los imaginarios construidos alrededor de la frontera entre México y Estados Unidos de América y las tensiones culturales que atraviesan ambas sociedades.