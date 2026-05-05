Suspenden la Feria del Libro de Tijuana 2026 a semanas de su arranque en Parque Morelos

Pedro Serrano García anunció, a través de un comunicado, la cancelación de la Feria del Libro de Tijuana 2026, la cual estaba programada para realizarse en el Parque Morelos del 22 al 31 de mayo.

A escasas semanas de la fecha prevista para su realización, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la adecuada organización de la Feria del Libro de Tijuana 2026, expresó.

Señalan falta de avances y coordinación institucional

El representante detalló que uno de los principales problemas fue la falta de definiciones y avances por parte de la Secretaría de Cultura de Tijuana, encabezada por Illya Haro, instancia encargada de la conducción operativa del proyecto.

A esto se suman diversos factores que complicaron la planeación del evento, como la inexistencia de un convenio formal vigente para esta edición, la falta de información clara y verificable sobre el presupuesto, así como la ausencia de avances logísticos indispensables, incluyendo la adquisición de boletos para autores invitados.

También se denunció la exclusión de la Unión de Librerías de Tijuana de los procesos de planeación y toma de decisiones, lo que dificultó aún más la coordinación.

Juan Carlos Talavera

Programa inconcluso y pendientes administrativos

Serrano García aseguró que ya se contaba con un programa de autores previamente trabajado y aprobado en conjunto con diversas editoriales; sin embargo, este no pudo concretarse debido a la falta de definición presupuestal y operativa. No obstante, no se dio a conocer el listado de invitados.

A ello se suma que el proyecto correspondiente a la edición 2025, gestionado ante el Fideicomiso Fondos Tijuana (SEDETI), continúa con observaciones pendientes, lo cual genera incertidumbre adicional sobre la viabilidad operativa y financiera de la edición 2026, explicó.

Buscan solución con autoridades municipales

Ante este panorama, el presidente de la Unión de Librerías de Tijuana indicó que la decisión de cancelar el evento se tomó con el objetivo de actuar con responsabilidad frente a la comunidad cultural, los participantes y el público en general.

Asimismo, informó que se ha solicitado una audiencia con el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, con la finalidad de encontrar una solución institucional que permita retomar el proyecto en el futuro.Un evento histórico para la ciudad

Fundada en 1980 como una iniciativa de librerías locales, bajo la dirección de Alfonso López Camacho, la Feria del Libro de Tijuana se ha consolidado como el festival más antiguo de la ciudad.

Screenshot Juan Carlos Talavera

Este encuentro reúne año con año a autores nacionales e internacionales, así como a editoriales de distintos niveles, ofreciendo un espacio para la promoción del libro y la cultura escrita.

Además, su programa incluye talleres multidisciplinarios, actividades para estudiantes y familias, así como eventos artísticos que fortalecen la vida cultural de la región.