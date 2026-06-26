¿Dónde está el Santo Niño de la Salud? Conoce su historia y milagros

El Santo Niño de la Salud es una de las figuras religiosas más queridas y veneradas en Michoacán. Su devoción ha trascendido generaciones gracias a los testimonios de fieles que aseguran haber recibido milagros relacionados con la salud.

Conocido por ser un santo milagroso al que se le atribuyen sanaciones de enfermedades, cada año miles de personas visitan su santuario para agradecer favores o pedir por el bienestar de sus seres queridos.

¿Qué le piden al Santo Niño de la Salud?

El Santo Niño de la Salud es una pequeña imagen de aproximadamente 28 centímetros que representa a Jesús Niño con corona y cetro.

Su historia comenzó en 1939, cuando la imagen fue obsequiada a una joven llamada María Guadalupe Calderón. Poco tiempo después ocurrió un hecho que marcó el inicio de su fama: la hermana de la joven, quien padecía un tumor en la mandíbula, recuperó su salud.

Desde entonces, la devoción hacia el Santo Niño de la Salud creció entre los creyentes. Los fieles suelen pedirle la sanación de enfermedades, protección para sus familiares y fortaleza para enfrentar problemas de salud.

¿Dónde está el Santo Niño de la Salud?

El Santo Niño de la Salud, también conocido como Santo Niño de la Buena Salud, se encuentra en su santuario que está ubicado en la Avenida Acueducto, Morelia Michoacán donde recibe diariamente a fieles que llegan para orar, agradecer milagros o pedir por la recuperación de algún familiar enfermo.

Este recinto religioso es considerado el principal lugar de veneración de la imagen y uno de los sitios de mayor importancia para los devotos de la región.

Santo Niño de la Salud: qué le piden, dónde está y cuándo se celebra en Morelia Foto: @santoninodelasalud

¿Cuándo se festeja al Santo Niño de la Salud?

La celebración en honor al Santo Niño de la Salud se realiza cada año el último domingo de abril, fecha en la que miles de creyentes participan en las actividades religiosas organizadas en su santuario.

Durante los festejos, los devotos llevan veladoras, flores, rosarios y ofrendas como muestra de agradecimiento por los favores recibidos. Además, se celebran misas especiales y momentos de oración dedicados a pedir por la salud de familiares y amigos.

La festividad también incluye una verbena popular con antojitos mexicanos, música y actividades tradicionales que reúnen a familias y peregrinos provenientes de distintos municipios de Michoacán y otras partes del país.

Año con año, el Santo Niño de la Salud continúa siendo una de las imágenes religiosas más queridas por los fieles católicos, quienes mantienen viva su devoción y acuden a su santuario con la esperanza de encontrar consuelo, fe y salud.