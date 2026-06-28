Las caracolas de Pablo Neruda: reabren la exposición de este tesoro biológico

La colección de más de mil piezas marinas que el poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973), Nobel de Literatura 1954, entregó a la Universidad de Chile se podrán volver a apreciar, a partir de este miércoles 1 de julio, en la Sala Museo Gabriela Mistral de la Casa Central del campus de Santiago de Chile.

La exposición "Mollusca. Poesía de caracolas. Sumergirse en la Colección Neruda", que permaneció cerrada temporalmente por obras de mantenimiento del edificio, es una propuesta que cruza el patrimonio cultural, la ciencia y la crisis ecológica, informó la casa de estudios en un comunicado.

“La muestra vuelve a poner a disposición de la ciudadanía, de forma completamente gratuita, una selección malacológica con caracolas que el poeta reunió en sus viajes por Chile y los distintos continentes, invitando a un recorrido artístico, visual y sonoro por los secretos de los océanos.

Entre las principales atracciones del acervo resalta la Thatcheria mirabilis, una invaluable pieza marina proveniente del mar de China, que le fue obsequiada al bardo en un viaje diplomático en 1951.

Esta colección refleja el interés científico de Neruda, quien estudió disciplinas como la malacología y la conchiliología a través de libros y de estrechas relaciones con expertos internacionales, incluso incorporó los nombres científicos dentro de poemas como “Mollusca Gongorina”, de su “Canto general”.

Para Fernanda Vera, directora del Archivo Central Andrés Bello, esta reapertura consolida la labor pública de la institución. “La Sala Museo Gabriela Mistral es un espacio abierto a la ciudadanía que, de manera gratuita, democratiza los saberes a través del patrimonio que resguarda la Universidad de Chile.

“Como Archivo Central nos alegra abrir las puertas a nuevos públicos para que las comunidades se vuelvan a encontrar con este valioso tesoro biológico”, añadió.

“Los moluscos han estado en la tierra desde hace más de 500 millones de años, por lo que son testimonios vivientes de la historia del planeta”, comenta Nathaly Calderón, coordinadora de Educación y Mediación Cultural del Archivo Central Andrés Bello.

La puesta en valor de este corpus no sólo rinde tributo a la memoria literaria e histórica de Chile, sino que propone un cruce dinámico con los desafíos ecológicos contemporáneos.

El recorrido de la exposición está pensado para interactuar con dispositivos artísticos que impulsan a los visitantes a meditar activamente en torno a los equilibrios ecológicos actuales.

Complementando la experiencia de la muestra, el plantel destaca la publicación del libro bilingüe “Del océano al verso. Las caracolas de Pablo Neruda”, editado por el Archivo Central Andrés Bello.

Esta obra literaria y científica, que recoge investigaciones del equipo del archivo y cuenta con la asesoría de la experta Cecilia Osorio, profundiza en las historias detrás de los viajes del autor, sus redes de sociabilidad y la catalogación de las especies, explican los organizadores.