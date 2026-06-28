Qué santo se celebra hoy 28 de junio: San Ireneo de Lyon para derrotar los engaños 

El santoral de hoy domingo 28 de junio conmemora la grandeza teológica y el martirio de San Ireneo de Lyon, un heraldo de la fe primitiva que unificó a las comunidades de Oriente y Occidente. Este valiente obispo entregó su vida defendiendo la pureza de los Evangelios frente a las corrientes gnósticas que pretendían fracturar la Iglesia original.

Según los registros oficiales recopilados, San Ireneo fue proclamado "Doctor de la Unidad" debido a su incansable labor para pacificar los cismas litúrgicos de su tiempo, uniendo criterios teológicos con un profundo amor pastoral.

Qué santo se celebra hoy 28 de junio? San Ireneo de Lyon Canva

¿Qué santo se celebra hoy domingo 28 de junio?

El santo que se celebra hoy 28 de junio es San Ireneo de Lyon, obispo, mártir y Doctor de la Iglesia. Es reconocido en el mundo católico como el gran custodio de la tradición apostólica y el defensor de la unidad eclesiástica.

Nacido en Asia Menor, el santo trasladó su fervor evangelizador hacia las Galias, estableciéndose en la actual Francia. Allí asumió la dirección de la diócesis tras el cruento martirio de su predecesor, el anciano obispo San Potino.

Su obra cumbre, Adversus haereses (Contra las Herejías), marcó un hito en la historia de la Iglesia. En estos escritos, desmontó de forma brillante los mitos intelectuales que pretendían desvirtuar la encarnación y la humanidad de Jesucristo.

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Los milagros y el legado de San Ireneo en el santoral de hoy

La Iglesia conmemora hoy las virtudes místicas y de pacificación de San Ireneo, cuya intercesión es invocada para resolver conflictos comunitarios, disipar dudas de fe y restaurar la concordia familiar.

Aunque no se conservan registros detallados de curaciones físicas milagrosas en la antigüedad, la tradición le atribuye el milagro de sostener la fe de miles de cristianos bajo persecuciones brutales. Su palabra encendida devolvía la paz espiritual.

El mayor prodigio de este mártir fue evitar un cisma temprano en la Iglesia universal. Intercedió ante el Papa Víctor I para frenar la excomunión de las iglesias orientales por discrepancias en la fecha de la Pascua.

Qué santo se celebra hoy 28 de junio: San Ireneo de Lyon para derrotar los engaños Canva

Santoral completo del 28 de junio: ¿Quién más celebra su santo hoy?

Además de San Ireneo de Lyon, el santoral católico de hoy conmemora a otros valientes mártires y figuras ejemplares de la fe primitiva que entregaron sus vidas durante las persecuciones imperiales en Alejandría y Roma.

Si tienes familiares con estos nombres o deseas encomendarte a otros intercesores este domingo, este es el listado oficial del Martirologio Romano para la jornada de hoy:

S anta Potamiena y San Basílides : Mártires de Alejandría que prefirieron el tormento antes de traicionar su pureza y su fe en Cristo.

: Mártires de Alejandría que prefirieron el tormento antes de traicionar su pureza y su fe en Cristo. San Plutarco, San Hero y San Seratón : Discípulos de la escuela teológica de Orígenes, ejecutados por su firmeza espiritual.

: Discípulos de la escuela teológica de Orígenes, ejecutados por su firmeza espiritual. San Vicente de Agen: Diácono y mártir que fue decapitado en las Galias por interrumpir un ritual pagano.

Diácono y mártir que fue decapitado en las Galias por interrumpir un ritual pagano. San Juan Southworth: Sacerdote y mártir inglés colgado y descuartizado por ejercer clandestinamente su ministerio en Londres.

Qué santo se celebra hoy 28 de junio: San Ireneo de Lyon para derrotar los engaños Canva

Cómo pedir la intercesión del santo de este 28 de junio

Para pedir el auxilio de San Ireneo de Lyon se debe realizar un acto de recogimiento espiritual, encender una vela blanca que simbolice la pureza doctrinal y recitar su oración con sincera devoción.

Este intercesor es ideal para quienes atraviesan crisis de fe o se sienten confundidos por doctrinas erróneas. San Ireneo derrama claridad mental sobre aquellos que le buscan con un corazón humilde y con deseos de reconciliación.

Al rezarle, los fieles suelen pedir paciencia para dialogar con quienes piensan diferente y sabiduría para defender sus convicciones cristianas sin caer en la soberbia o en el conflicto destructivo.

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Oración milagrosa a San Ireneo para iluminar la fe

Oh Dios, que concediste a tu obispo San Ireneo de Lyon defender con eficacia la verdad de tu Iglesia y consolidar de manera milagrosa la paz entre tus hijos.

Te suplicamos que, por su poderosa intercesión, nos renueves en la fe y en la caridad, para que permanezcamos siempre unidos en la doctrina de los Apóstoles.

Concede a mi hogar la gracia de la armonía y disipa de mi mente toda confusión espiritual o duda que me aleje de tu amor incondicional.

Amén."

El mensaje del santoral para transformar tu jornada

Invocar al gran defensor de la verdad este día te otorgará la fortaleza necesaria para ser un agente activo de reconciliación en tus entornos cotidianos más difíciles.

No dejes pasar las horas de este domingo sin elevar un pensamiento al cielo; abre tu corazón a la unidad, perdona los agravios pasados y permite que la luz de los primeros cristianos guíe cada una de tus decisiones antes de la gran solemnidad de mañana (San Pedro y San Pablo)