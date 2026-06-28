¿Qué es la Pelota Mixteca? El deporte prehispánico que lucha por no desaparecer

Es domingo a mediodía. El sol está en lo alto. Es la hora de cumplir con "el compromiso". El espacio sagrado para el juego de Pelota Mixteca es trazado cuidadosamente con cal por el "chacero", quien funge como árbitro o juez. Los diez jugadores, agrupados en dos quintas, ofrecen sus respetos al "coime" (juez de patio) antes de entrar al pasajuego.

La cancha, o pasajuego, es un espacio abierto de 100 metros de largo por 11 metros de ancho, delimitado por líneas paralelas denominadas escaces laterales.

¡Va de buenas!", llama el "chacero. Arranca el juego.

El encuentro comienza cuando un jugador rebota la pelota sobre la botadera y la lanza hacia la zona del cajón para que el equipo contrario la devuelva al vuelo o después de un bote. El trayecto del esférico es desviado por un guante formidable y colorido que evita que caiga al suelo.

El guante y la pelota, piezas clave del juego

El guante pesa entre 3 y 6 kilogramos; se sujeta a la muñeca con correas. El anverso está conformado por capas de piel de res aplanadas y cubierto de clavos, también aplanados, comenta Carlomagno Pedro Martínez (1965), director del Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca.

Refiere que la pelota mide entre 8 y 10 centímetros, llega a pesar hasta 280 gramos y casi siempre es de hule.

Existen otras variantes del juego que se practican con guante de carnaza y pelotas con forro de gamuza o de esponja; con esta última se juega utilizando manoplas de madera.

La Pelota Mixteca es una práctica para personas con sentido comunitario; sus identidades se hermanan en el ritual y el deporte, resume.

Guante TALLER JACOBO Y MARIA ANGELES

Un oficio artesanal en riesgo

Sin embargo, el paso del tiempo, la migración, la globalización y la tecnificación agresiva y anárquica han puesto en riesgo el oficio de la talabartería y el trabajo en piel dedicado a la confección del implemento para los practicantes de este deporte de origen prehispánico, explica.

Además, la importación de artículos de bajo costo ha provocado que el valor del trabajo artesanal sea subestimado. Hoy apenas quedan algunos maestros talabarteros que luchan por transmitir el oficio a sus hijos o nietos, afirma.

Como portavoz de los creadores populares, el maestro Pedro Martínez advierte que "tengo identificados únicamente a tres talabarteros —uno de ellos de 90 años de edad, en Ejutla de Crespo— dedicados a la elaboración de esta artesanía. Es un oficio que alternan con otra actividad para salir adelante".

Un proceso que puede tardar un mes

Pedro Martínez explica que la elaboración de un guante es un proceso creativo que puede tomar hasta un mes.

Consiste en pegar el cuero de res cocido con hilo de cáñamo, forrarlo para decorarlo con grecas tradicionales, darle la horma exacta a la mano del pelotero y clavar los metales que le dan el peso necesario para el impacto. El costo es variable, ya que depende de las exigencias del cliente.

Gracias a la solidez de su fabricación, un guante puede tener una vida útil de entre 20 y 30 años. Cada pieza artesanal es única.

Juego de Pelota CARLOMAGNO PEDRO MARTÍNEZ

El arte también honra a la Pelota Mixteca

El Taller Jacobo y María Ángeles, famoso por su singular estilo en las tallas de madera, nahuales y alebrijes en San Martín Tilcajete, enaltece el juego de pelota por su tradición ancestral.

En 2021, el talento de la pareja de artesanos hizo posible que se reunieran en el pasajuego figuras de jaguares poderosos y conejos ágiles, guiados por sabios xoloitzcuintles.

Las piezas reivindican a este deporte ancestral como un ritual y una práctica de identidad colectiva que une a los oaxaqueños, tanto en sus comunidades de origen como en la diáspora, como las ciudades de Fresno y Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde radican migrantes mixtecos, comenta Ricardo Ángeles Mendoza, artesano y director del taller.

Juego de Pelota TALLER JACOBO Y MARIA ANGELES

Una colección que preserva la tradición

La colección "Pelota Mixteca", resguardada por la familia Ángeles, recrea el ritual en un tiempo y un espacio sagrados. Contó con el acompañamiento de la Asociación de Jugadores de Pelota Mixteca y permitió la intervención artística de los guantes.

Mediante su trabajo artesanal, los creadores plasmaron texturas multicolores sobre la piel con pintura acrílica y pigmentos naturales, tal como lo hacen en sus reconocidos alebrijes.