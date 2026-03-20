Rinden homenaje a la relación México-China con exposición

Como un homenaje a la relación de China con México, la pintora Katherine Wong, conocida como Peace Kat, quien radica en Oaxaca desde 1994, presentará en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo) su exposición Las conometrías del efecto papalote, compuesta por una treintena de obras al óleo.

Peace Kat llegó a Oaxaca después de casarse en Miami con el artista plástico oaxaqueño Crispín Vayadares, quien falleció en 2020. Es descendiente de una familia china que se estableció en Jamaica y luego en Estados Unidos. Hizo estudios de arte en la Universidad de Brown, Providence.

Las cronometrías del efecto papalote, celebra la vinculación de la cultura china a la mexicana; interpola historias ficticias de amor y mestizaje entre personajes de China y México.

Peace Kat reinterpreta las peripecias de la población china en México –en el segundo tercio del siglo XIX, cuando los primeros ciudadanos de China emigraron a la República Mexicana–mediante el retrato de personajes históricos como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y José Vasconcelos.

Frente a esos líderes políticos, que para la pintora representan la discriminación contra los migrantes chinos, aparece la figura de Wu Zetian, mujer de notable inteligencia e ingenio que llegó a convertirse en emperatriz de su nación y contribuyó al desarrollo de la China imperial.

Entre las exposiciones individuales más recientes de Peace Kat están Papalote, presentada en 2024 en el Instituto Mexicano de Cultura de Washington D. C., Amor a la mexicana en tiempos de asfixia, en la Galería Arte de Oaxaca en 2023, y Sin Ti / Visión: Fotomanía y Piromanía, exhibida en esa misma galería en 2021.

Peace Kat es también editora de libros de arte. Con la edición de El Universo de Vayadares obtuvo el Premio Nacional de Artes Gráficas en 2024.

Las cronometrías del efecto papalote, de Peace Kat, se presenta en Museo de los Pintores Oaxaqueños, en Independencia 607, colonia Centro, Oaxaca, del 21 de marzo al 21 de junio.

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