Una bóveda lista... sin archivos

El Colegio Nacional detalla a Excélsior que destinó tres millones 94 mil pesos para adecuar una bóveda para recibir el acervo documental del poeta Octavio Paz y de futuras donaciones de otros de sus integrantes.

Dicha bóveda, adecuada en 2023, incluye cámaras en el área de consulta y en el interior, conectadas al sistema de CCTV existente en el Colegio, así como sensores de movimiento, alarmas vinculadas a la empresa ADT y un sistema para el control de temperatura y humedad.

Además, el piso y los muros cuentan con pintura epóxica y están protegidos con malla y pasta impermeabilizante.

La bóveda, explica el Colnal, también dispone de zoclo sanitario, doble ventana con película UV en los vidrios, iluminación de baja radiación UV a 12 volts, chapa de seguridad en la puerta y detectores de humo y fuego.

De momento, el Colnal expone que la bóveda aún no alberga documentos de Octavio Paz.

Desde la fundación del Centro de Documentación del Colegio, en 2005, ha fortalecido el equipo de recursos humanos, por lo que cuenta con profesionales en biblioteconomía y archivonomía.