La poeta zapoteca Irma Pineda obtuvo beca internacional

OAXACA, Oax.— La poeta zapoteca Irma Pineda (Juchitán de Zaragoza, 1974) obtuvo la beca internacional Art Omi 2026, Laboratorio de Traducción de Escritores, donde los equipos de traductores y escritores se concentran en trabajar durante una residencia intensiva en el Valle del Hudson, en Nueva York, Estados Unidos.

Durante 12 días, del 9 al 21 de septiembre pasados, Pineda estuvo acompañada por Wendy Call, traductora de su obra al inglés, para trabajar en la traducción de su libro Nasiá racaladxe’ /Azul Anhelo, editado por la Fundación Universidad de las Américas, 2020, inspirado en los testimonios de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia para crear poemas de una enorme fuerza y belleza que se presentan tanto en zapoteco como en español.

En pocas ocasiones los autores y sus traductores tienen la oportunidad de trabajar juntos. Foto: Cortesía Irma Pineda Santiago.

“El premio consistió en 12 días de estancia en sus instalaciones con todo resuelto, para trabajar en la traducción al inglés, por parte de Wendy, de mi libro Azul Anhelo”, comentó la escritora.

Explicó que la residencia “es una oportunidad rara y única para los escritores y sus traductores para trabajar juntos, considerando que la mayoría de los escritores nunca se reúnen con sus traductores en persona”.

La selección de Irma Pineda Santiago es un reconocimiento a la literatura y a las voces indígenas de Oaxaca, así como a la riqueza cultural del Istmo de Tehuantepec.