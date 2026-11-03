"Oaxaikús": pequeños poemas para acercar la poesía a las infancias

OAXACA, Oax.— Para acercar a los niños a la literatura de manera lúdica y divertida, Maribel López Galván, originaria de Oaxaca, creó el proyecto Oaxaikús, en donde escribe haikús a través de redes sociales.

Los haikús son breves composiciones de 17 sílabas distribuidas en tres versos de cinco, siete y cinco sílabas, que se presentan de forma sencilla y en el caso específico de López Galván, son textos enfocados especialmente en las infancias

“Me gusta acompañar mis haikús con voces de niñas y niños, e imágenes animadas que encuentro en plataformas de diseño; el poema está compuesto por imágenes relacionadas con el momento y música tradicional."

El propósito de Oaxaikús es que niños y niñas se acerquen a la poesía de manera lúdica. Foto: Tomada de @maribelogalvan

“Mi proyecto más reciente, Lectometrajes, se relaciona con una de las tradiciones más mexicanas: el Día de Muertos”, comenta.

En el mercado

pregona ¡Cempasúchil!

es la marchanta

¡Qué espumoso es!

me pinta los bigotes

me quita el frío.

El haikú es una forma poética caracterizada por su brevedad. Tiene su origen en Japón, pero se ha cultivado en otras lenguas donde, a pesar de que sus rasgos tradicionales han sufrido algunos cambios, se mantiene la métrica de sus versos, el ritmo y la vocación de plasmar instantes de la vida cotidiana.

Mabe Galván, como se conoce a la autora en redes sociales, participó en el programa Seguimos Leyendo, coordinado por la Fundación Alfredo Harp Helú (FAHH) Oaxaca.

En este espacio, además de compartir la lectura en voz alta con niñas, niños y jóvenes en escuelas y espacios públicos, López Galván se capacitó en estrategias de mediación lectora.

Con la asesoría del reconocido escritor, compositor y dramaturgo Emilio Lome Serrano (Guerrero, 1965), especializado en arte y cultura para las infancias y las juventudes, Mabe se acercó al haikú. Hoy, esta singular creadora busca que las nuevas generaciones descubran la poesía latente en la vida cotidiana de Oaxaca.