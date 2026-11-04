La Geneva Camerata traerá a México 'Dance of the Sun', obra que fusiona danza y música 

La compañía suiza Geneva Camerata arribará a México el próximo 19 de noviembre para presentar Dance of the Sun, proyecto que mezcla música de concierto y danza para plantear un recorrido por emociones como la pérdida y la esperanza, en un montaje en el que el cuerpo adquiere la misma importancia que el sonido.

El montaje será presentado en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), bajo la dirección artística de David Greilsammer y con la coreografía de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, donde los músicos dejan sus posiciones habituales para desplazarse por el escenario e integrarse en una coreografía concebida como parte de la interpretación musical.

Integran lenguajes diferentes en escena

El programa musical incluirá tres composiciones de épocas y lenguajes diferentes: Rise, de la compositora suiza Barblina Meierhans, obra encargada por Geneva Camerata; la suite orquestal de Le Bourgeois gentilhomme, de Jean-Baptiste Lully; y la Sinfonía No. 40, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Reproducir Con esta producción, el bailarín, coreógrafo y director Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola transforma a los músicos en actores y bailarines.

La integración de estas obras busca explorar las relaciones entre la música barroca, el repertorio sinfónico y la creación contemporánea, sin dejar de lado que en Dance of the Sun las composiciones se convierten también en materia coreográfica, ampliando sus posibilidades expresivas a través del movimiento de los intérpretes.

Fundada en Ginebra, Suiza, la Geneva Camerata ha desarrollado una propuesta artística que combina la interpretación de repertorios clásicos con proyectos multidisciplinarios y colaboraciones con creadores de distintas disciplinas.

Proyectos internacionales que dejaron huella

Dicha agrupación, bajo la dirección musical y artística de David Greilsammer, Geneva Camerata ha llevado sus producciones a escenarios como la Filarmónica de Berlín, la Elbphilharmonie de Hamburgo, el Théâtre des Champs-Élysées de París, el Festival de Jazz de Montreux y la Sala São Paulo.

Y entre sus proyectos destacados se encuentran La Symphonie du Mirage, desarrollado con el director y acróbata Yoann Bourgeois; Dans tes bras à jamais, con la bailarina Marie-Claude Pietragalla; Revolta, en el que la orquesta interpreta la Quinta Sinfonía de Shostakóvich mientras baila junto a intérpretes de krump; y Titane, que integra la Primera Sinfonía de Mahler a una puesta en escena coreográfica y teatral.