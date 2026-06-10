Museo Textil abre sus puertas en la CDMX con una colección única de más de 200 piezas

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, detalló durante un recorrido guiado por el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afroamexicanos (MUT), ubicado en el Palacio del Marqués del Apartado, frente al Templo Mayor, que abrirá sus puertas al público desde hoy, una exposición permanente de 200 textiles y algunas piezas provenientes de la colección de Annie Pardo, mamá de la Presidenta, que busca mostrar la riqueza cultural del país a través de hilos, fibras y pigmentos naturales.

Además, en unos días se abrirá una exposición temporal de la tejedora y artista textil danesa Trine Ellitsgaard, quien ayer no pudo estar en la apertura del museo.

La artesanía se entiende como un hecho manual. Entonces, también le llaman artesanos a quienes hacen, por ejemplo, algún tipo de pieza con las manos, con textiles o tintes naturales, aunque no necesariamente pertenecen a la categoría de artesano tradicional. Entonces está todo mezclado, apuntó Núñez Bespalova, pese a lo cual reconoció que sería de utilidad precisar el dato.

Recorrido por las instalaciones del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. FOTO KARINA TEJADA

¿Han revisado el tema con el Inegi?

Se ha platicado desde hace muchos años, pero es complejo… Son pláticas pendientes porque hay que ayudar a hacer unos reactivos y tampoco nos ponemos de acuerdo todos los que estamos en este sector; es decir, hay que hacer definiciones particulares para que quien esté en campo distinga realmente a qué se le llama un artesano tradicional.

Recorrido por las instalaciones del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. FOTO KARINA TEJADA

En el recorrido, Claudia Curiel, titular de Cultura federal, refirió que la restauración y conservación del edificio, así como su equipamiento y museografía, requirieron un presupuesto de 80 mdp.

Por otro lado, Núñez Bespalova destacó que las exposiciones temporales que albergará este recinto tendrán una duración de cinco meses.

La que está ahora permanecerá hasta octubre y vamos a tener un periodo corto de octubre a diciembre con una exhibición que se irá a Los Ángeles, al museo LACMA.

Coleccionistas interesados en depositar sus acervos en el MUT

También expuso que ya hay coleccionistas interesados en depositar sus acervos en el MUT, para lo cual será necesario que el consejo asesor —integrado por ocho personas, entre las que destacan los artesanos Cecilia Jaime Lino, Yesenia López de Jesús y Modesto Nava Vega— revise el tema.

El MUT explora temas como el telar y su relación con el pasado, la ciencia indígena en el telar, las fibras textiles de México, los tintes, las fibras que provienen del extranjero y un espacio para exhibir los diseños que han sido plagiados por marcas comerciales.

Recorrido por las instalaciones del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. FOTO KARINA TEJADA

Además, se comentó que a futuro se abrirá una sala arqueológica con piezas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por último, se detalló que el recinto también incluirá Taller Original, que reunirá a maestros artesanos y nuevas generaciones para conformar una marca que será vendida exclusivamente en al menos tres tiendas Fonart.

Lo que buscará esta iniciativa, expuso Núñez, “es crear un modelo justo y ético de colaboración con el sector artesanal”, que podría ser una referencia para las grandes empresas que buscan asociarse con artesanos tradicionales.