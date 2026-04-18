Día Mundial de los Monumentos: Monumentos en México que no sabías que existían

¿Sabías que en México hay monumentos dedicados a cosas tan inesperadas como un perro callejero o incluso un huarache?

Lejos de las estatuas históricas que vemos todos los días, existen otros monumentos que pasan desapercibidos, pero que cuentan historias muy particulares sobre la cultura, las tradiciones y la vida cotidiana en el país.

¿Cuáles son algunos monumentos no muy conocidos?

En el marco del Día Internacional de los Monumentos, te contamos sobre algunos de los monumentos en México que quizá no sabías que existían… y que vale la pena conocer.

Monumento al perro callejero en CDMX

Este monumento fue inaugurado el 20 de julio de 2008 en la Ciudad de México y tiene un fuerte mensaje: visibilizar la situación de los perros en situación de calle y fomentar la adopción responsable.

La escultura de bronce fue diseñada por Girasol Botello, inspirada en un perro rescatado que sufrió maltrato. La iniciativa fue impulsada por la organización Milagros Caninos A.C., dedicada al rescate animal.

Se encuentra cerca del Deportivo Vivanco, en la alcaldía Tlalpan, en la intersección de Insurgentes Sur y Moneda.

Monumentos en México que no sabías que existían Foto: @México Mágico

Monumento al huarache en Calvillo: orgullo artesanal

En el Pueblo Mágico de Calvillo, Aguascalientes, se encuentra este peculiar monumento creado en 2015.

La escultura representa la tradición de la talabartería y el trabajo artesanal de la región. Fue realizada por el artista Humberto “Betotito” Loera Díaz y es un homenaje a los artesanos locales.

Carretes de hilo en Guanajuato

Ubicados en la Glorieta de la Amistad, entre Moroleón y Uriangato, estos monumentos destacan por su original forma.

Los carretes de hilo simbolizan la importancia de la industria textil en la región, conocida por su alta producción. Además, su ubicación marca la unión entre estas dos ciudades hermanas.

Monumento a la paleta en Jalisco

En Mexticacán, Jalisco, encontrarás un monumento dedicado a uno de los antojos más queridos: la paleta de hielo.

Construido en 1985, este monumento reconoce a la localidad como cuna de esta industria. Su diseño en forma de pirámide y su característico color rosa lo convierten en un punto muy llamativo.

Ranita de los boleros en el Centro Histórico

En el Centro Histórico de la CDMX se esconde una pequeña pero simbólica escultura: una rana tocando un laúd.

Ubicada en la esquina de Bolívar y Venustiano Carranza, cerca del Metro Isabel la Católica, esta figura es considerada un amuleto de buena suerte por los boleros de la zona.

Se encuentra junto a una fuente y muy cerca del Reloj Otomano, lo que la convierte en una curiosidad más del lugar.

Estos son solo algunos de los monumentos curiosos en México que muestran otra cara del país: una más cotidiana, creativa y llena de identidad.

La próxima vez que camines por la ciudad o viajes, vale la pena mirar con más atención… podrías encontrarte con una historia inesperada. ¿Ya conocías alguno de estos monumentos o tienes otro favorito?