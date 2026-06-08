Libros escritos con IA: debates y polémicas entre lectores, editoriales y autores

En el mundo de los libros, el uso de la Inteligencia Artificial no ha pasado desapercibido: desde la escritura de los mismos con ayuda de estas herramientas, la generación de portadas genéricas o incluso el despido de trabajadores de la industria editorial para ser reemplazados por IA.

Existe todo un debate ético entre lectores, editoriales y autores por el uso de la IA en la literatura, lo mismo que polémicas que lejos de acabarse, apenas comienza. El oficio de la escritura que ha sido romantizado por siglos, se enfrenta a la tecnología y un terreno inexplorado.

¿Qué hacer cuando los manuscritos que inundan sus mesas de lectura han sido moldeados, pulidos o creados en su totalidad por inteligencias artificiales generativas?

Lo que comenzó como una herramienta de corrección ha evolucionado hacia sistemas capaces de imitar el estilo de los clásicos, estructurar novelas complejas, competir en certámenes literarios y ser libros publicados con éxito de ventas.

Shy Girl Editorial Hachette

Libros escritos con IA: el caso Shy Girl

La editorial Hachette publicó el libro de horror Shy Girl de Mia Ballard, el cual comenzó a tener popularidad y buenas ventas; sin embargo, el escándalo llegó cuando reseñistas y críticos se dieron cuenta del uso de IA en el manuscrito.

Aparentemente, Shy Girl fue escrito con ayuda de la IA pues se notó una estructura que responde al uso de este software, desde el uso del lenguaje hasta el arco dramático y el ritmo de la obra.

Pero Mia Ballard, la autora, expuso que ella no utilizó ninguna herramienta de inteligencia artificial y culpó a los editores de usar un software que modificó, reescribió y reestructuró su libro.

Los lectores comenzaron una cacería digital que derivó en retirar el libro de las estanterías en el mundo y del catálogo de Hachette. También exigen abrir un debate sobre exponer al público cualquier uso de software inteligente en el proceso de edición, corrección o traducción mediante un sello de advertencia en la portada de la novela.

Libros escritos con inteligencia artificial Canva

La defensa de la IA por parte de un Premio Nobel

La autora polaca Olga Tokarczuk admitió en un evento literario que utilizaba IA en sus libros, creando todo un debate sobre su declaración y el uso de la tecnología por parte de una Premio Nobel.

Conocida por su prosa mística, densa y profundamente conectada con la historia y la psique humana, Tokarczuk sorprendió por sus palabras. Sin embargo, días después, la escritora emitió un comunicado donde aclaró que ella no utiliza la IA para escribir sus obras, sino como una herramienta para la investigación.

Tokarczuk detalló que la IA le ha ayudado para detalles históricos en los que sitúa sus novelas, así como para pedirle sugerencias para algunas acciones de sus personajes. Defendió el uso de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo en la creación literaria, pero jamás como un sustituto del proceso de escritura.

Libros escritos con inteligencia artificial Canva

Un premio literario ganado por la IA

El premio Commonwealth Short Story Prize galardonó un cuento titulado “The Serpent in the Grove”, publicado en la revista Granta; sin embargo, tanto la historia como el concurso llamó la atención pues expertos señalan que fue escrito por inteligencia artificial.

Tanto la publicación como el galardón respondieron casi con total seguridad que los relatos no fueron escritos con la ayuda de IA, habiendo utilizado software para comprobarlo.

Sin embargo, críticos y expertos literarios señalan que es difícil asegurar al cien por ciento si una obra fue hecha con inteligencia artificial, al menos que sea demasiado obvio como lo es en algunos casos. Esta falta de certeza también puede llevar a acusaciones falsas a los autores.

Los libros escritos con IA abren debates y polémicas en la industria, pero más allá de estas, también generan dudas e interés en las obras.