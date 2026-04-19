“Es una mujer preparada”: Joan Manuel Serrat elogia a Claudia Sheinbaum en Barcelona

El cantautor Joan Manuel Serrat expresó públicamente su reconocimiento hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una mujer a la que admiro y respeto profundamente”.

El encuentro tuvo lugar este domingo en el Barcelona Supercomputing Center, donde ambos coincidieron como parte de la agenda oficial de la mandataria mexicana, quien concluyó una estancia de tres días en la ciudad.

La presencia de Claudia Sheinbaum en Barcelona participó en el Global Progressive Mobilisation, realizado un día antes. Como parte de sus actividades, visitó el centro tecnológico acompañado por diversas figuras, entre ellas Serrat.

El cantautor participó en parte del recorrido y, tras el encuentro, compartió su postura en declaraciones difundidas por la Presidencia de México y medios de comunicación.

Joan Manuel Serrat reconoce el trabajo de Claudia Sheinbaum

Durante sus intervenciones, Joan Manuel Serrat hizo referencia a la complejidad de la labor política y al contexto en el que se desempeña la presidenta.

“Hacer política es algo muy difícil, pero de eso se trata y hacerlo lo mejor posible”, señaló al referirse a la gestión pública.

En un segundo momento, amplió su valoración sobre la mandataria mexicana, destacando su formación y experiencia:

“Es una mujer a la que admiro. La respeto profundamente. Es una científica, por lo tanto, una mujer preparada, una mujer que ha tenido cargos públicos anteriormente”.

"Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. X

Joan Manuel Serrat conoce a Claudia Sheinbaum desde jefatura de CDMX

El intérprete también indicó que tiene conocimiento del trabajo de Claudia Sheinbaum desde su etapa al frente del Gobierno de la Ciudad de México, lo que, en su opinión, le ha permitido desarrollar una visión clara sobre su proyecto político.

En ese sentido, añadió:

“Sabe muy claramente lo que tiene que hacer y esperemos que pueda llevarlo a cabo con la fuerza y la colaboración de todos los mexicanos”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de agenda internacional que incluyó encuentros institucionales y actividades relacionadas con cooperación tecnológica y política.

Joan Manuel Serrat, muestra medalla del doctorado Honoris causa que le entregaron en Guadalajara.

Cierre de gira en España

La visita al Barcelona Supercomputing Center formó parte de las últimas actividades de Sheinbaum antes de su regreso a México. Durante su estancia en Barcelona, la mandataria sostuvo reuniones y participó en foros internacionales, consolidando una agenda enfocada en ciencia, tecnología y política global.

El encuentro con Serrat se integró como un momento destacado dentro de esta visita, marcado por el intercambio de opiniones y el reconocimiento público por parte del artista.