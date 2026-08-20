Los clásicos toman el Centro Histórico; el FITSO abre este sábado

¿Qué enfermedad podría padecer Miguel de Cervantes? ¿Qué diagnóstico recibiría Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Y qué males aquejarían a Juan Ruiz de Alarcón? Con humor, teatro y un improbable consultorio médico comienza este sábado 22 de agosto el Festival Internacional de Teatro del Siglo de Oro (FITSO), que abre nueve días de actividades dedicadas a demostrar que los clásicos pueden ser muchas cosas, menos solemnes.

La primera cita será a las 13:00 horas en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM (República de Brasil 33, Centro Histórico), con Dime qué lees y te diré qué enfermedad tienes, bajo la dirección de Francisco Hernández.

Tres pacientes muy particulares —Miguel de Cervantes Saavedra, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza— llegan a consultar a un galeno árabe por graves síntomas de cuerpo y mente. Tras un interrogatorio y con la complicidad del público, el médico deberá emitir su diagnóstico.

Alhelí Ábrego interpreta a Sor Juana; Máximo Maváz, a Juan Ruiz de Alarcón; Eduardo Corona, a Cervantes, y Wlises Mendoza encarna a Avicena, príncipe de los médicos.

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La jornada inaugural continuará a las 17:00 horas en el Museo de las Constituciones de la UNAM (Calle del Carmen 31, Centro Histórico) con Esposo por enigma, comedia barroca escrita en 1646, bajo la dirección escénica de Francisco Hernández.

Tras la caída de Troya, el héroe griego Demofonte descubre que ni siquiera la mayor de las victorias puede vencer al tiempo. Convencido de que solo la inmortalidad dará sentido a su existencia, emprende un camino marcado por un enigma divino y por su encuentro con Filis, hija del rey troyano Teseo. La comedia de enredos propone una pregunta que cuatro siglos después conserva intacta su fuerza: ¿en qué consiste nuestra verdadera trascendencia?

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El montaje reúne a Zohar Salgado, Ángel Altamira, Nayelly Acevedo, Gabriella Ortiz, Ximena Sotomayor, René Segreste y Cristopher Martínez, con asesoría de verso de Alhelí Ábrego, dirección musical de Gerardina Martínez Félix y combate escénico de Ángel Lara Martínez. Las dos funciones son de entrada gratuita.

Con estas primeras representaciones, el FITSO inicia su recorrido por algunos de los recintos históricos más significativos de la Ciudad de México, donde teatro, literatura y patrimonio volverán a encontrarse del 22 al 30 de agosto.

Porque cuatro siglos después, seguimos riendo, dudando, amando y preguntándonos casi las mismas cosas.

Los clásicos nunca dejan de hablar.