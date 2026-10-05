Les Métaboles crean puente sonoro con esculturas vocales

“La música vocal y el canto amplifican la capacidad de comunicarnos y, en el caso del programa que presentamos, nos permite traer al presente música que fue creada en otras latitudes hace tres siglos”, detalló a Excélsior Léo Warynski, director del ensamble coral Les Métaboles, ovacionado ayer en el Teatro Juárez, en Guanajuato, en el marco de la edición 54 Festival Internacional Cervantino (FIC).

De acuerdo con Léo Warynski, es importante que los cantantes de la agrupación sean capaces de metamorfosear su voz para poder interpretar desde el repertorio vocal del siglo XVI hasta el que es creado en nuestros días.

Porque, en su opinión, no se interpreta de la misma forma cuando la música fue hecha para cantarse en un gran teatro, en un foro pequeño, o si ésta fue escrita en el siglo XVI o en el XX.

Para Léo Warynski, es importante que los cantantes de la agrupación sean capaces de metamorfosear su voz. Cortesía: Jacqueline Reynoso/FIC

De tal suerte que Les Métaboles propone una odisea que explora los puentes invisibles entre el Renacimiento y la modernidad a partir de un viaje musical que abarca más de tres siglos de historia y que recupera el impacto estético que experimentaron los compositores franceses del siglo XIX al descubrir la belleza de la herencia italiana.

El programa, que llevó por título “Voces esculpidas” incluyó piezas como “Prophéties des Sibylles”, de Orlando di Lasso (1532-1594); “Miserere”, de Gregorio Allegri (1582-1652); “Tutto in una volta”, de Francesco Filidei (1973); “Calme des nuits/Des pas dans l’allée”, de Camille Saint-Saëns (1835-1921), así como un villancico novohispano en el encore.

¿Por qué el ensamble no ha apostado por interpretar repertorio del siglo XVIII o XIX?, se le preguntó a Léo Warynski. “Bueno, todos los cantantes del ensamble están formados para cantar en estilos diferentes. También tenemos la suerte de que en el siglo XX hemos tenido grandes compositores para música vocal. Entonces, considero que estamos menos obligados a especializarnos.

“Además, sería una lástima reducirse a un repertorio, porque yo me alimento y me enriquezco de la interpretación de la música del pasado, para interpretar la música del presente, pero también me enriquezco de la música de hoy para interpretar la música de ayer”, expuso.

Posicionado como un referente de excelencia coral en Francia y el resto del mundo, Les Métaboles fue fundado en 2010. Cortesía: Jacqueline Reynoso/FIC

¿Considera que la música coral sigue teniendo un lugar relevante en la actualidad? “Yo pienso que necesitamos de la voz porque está hecha para comunicarnos. Sin embargo, prefiero no concentrarme solo en la música coral, sino en la música de las lenguas, es decir, como una lengua modifica el timbre de la voz.

Finalmente, comentó que aunque la agrupación ya ha realizado numerosas grabaciones con obras de Morris Ravel, Philip Glass y Francis Poulenc, entre otros, tiene el sueño de grabar el “Prélude à l’après-midi d’un faune”, de Debussy, en versión para coro transcrita por Thibault Perrine, cuyo estreno mundial realizaron ayer, y la obra Tutto in una volta, de Francesco Filidei.

Posicionado como un referente de excelencia coral en Francia y el resto del mundo, Les Métaboles fue fundado en 2010 y, actualmente, está integrado por los cantantesRaphaële Kennedy, Anne-Laure Hulin, Adèle Carlier, Laura Muller, Lauriane Le Prev, Isabelle Deproit, Ryan Veillet, Gaël Martin, Alexandre Jamar, Jean-Sébastien Nicolas, Guillaume Olry, Felipe Carrasco Lutz.