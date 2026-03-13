Los libros toman Chapultepec: Todo lo que debes saber de la FILIAZ 2026 en Aztlán

La FILIAZ 2026 en Aztlán volverá a reunir a niñas, niños, jóvenes y familias alrededor de los libros en la CDMX. Del 13 al 22 de marzo, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ) celebrará su segunda edición en Aztlán Feria de Chapultepec, con una programación que busca convertir la lectura en una experiencia viva.

Después de convocar a más de 70 mil visitantes en su primera edición, la feria regresa con una agenda ampliada que incluirá presentaciones de libros, talleres, espectáculos, narraciones orales y encuentros con autores e ilustradores.

Bajo el eje “Lecturas que nos dibujan: crear, leer, acompañar”, esta edición pondrá el foco en quienes hacen posible el universo del libro: lectores, ilustradores, mediadores culturales y creadores que durante diez días transformarán el parque en un espacio donde las historias también se escuchan, se dibujan y se comparten.

FILIAZ 2026 en Aztlán_fechas, actividades, autores y entrada a la feria del libro

Qué actividades habrá en FILIAZ 2026 en Aztlán

La FILIAZ 2026 en Aztlán ofrecerá una programación amplia pensada para acercar la lectura a nuevas generaciones de manera participativa.

Durante los diez días de feria se realizarán:

Más de 200 talleres dirigidos a niñas, niños y jóvenes

​Más de 30 espectáculos artísticos, entre teatro, música y propuestas escénicas

​Cerca de 40 sesiones de narración oral

​Presentaciones de libros y encuentros con autores

​Espacios de ilustración en vivo y exposiciones internacionales

También habrá actividades dirigidas a las primeras infancias, incluyendo narraciones y espectáculos con personajes de Plaza Sésamo, además de talleres creativos donde los asistentes podrán explorar el proceso detrás de los libros.

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Juan Villoro, Arturo Elías Ayub y más: Autores invitados en FILIAZ 2026

Uno de los principales atractivos de FILIAZ 2026 en Aztlán será la presencia de escritores, ilustradores y creadores de contenido que dialogarán con el público.

En esta edición participarán más de 80 autores nacionales e internacionales y cerca de 700 sellos editoriales.

Entre los invitados destacan:

Juan Villoro , quien presentará su libro Revoluciones por Minuto y hablará de su relación con el fútbol.

, quien presentará su libro Revoluciones por Minuto y hablará de su relación con el fútbol. ​Benito Taibo , con el segundo tomo de Cuchara y Memoria.

​María Baranda y Alejandro Magallanes, figuras reconocidas de la literatura infantil y juvenil.

​Alberto Villarreal , autor cercano al público joven.

​Aoife Dooley , autora e ilustradora irlandesa conocida por su narrativa gráfica sobre identidad y adolescencia.

​Paco de Miguel, creador de contenido que presentará su libro ¡Porque soy tu madre!.

La agenda también incluye charlas con el emprendedor Oso Trava, autor de Construyendo con Propósito, y con Arturo Elías Ayub, empresario y participante de Shark Tank México, quien conversará sobre innovación y liderazgo.

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IlustrAcción: talleres y exposiciones internacionales en Chapultepec

La ilustración tendrá un papel central en FILIAZ 2026 en Aztlán a través del programa ilustrAcción, que reunirá a artistas nacionales e internacionales en talleres, exposiciones y revisiones de portafolios.

Entre los participantes estarán Andrea Antinori, André Letria, Ina Hristova y Mariana Alcántara, esta última galardonada con el premio Toodler del Ragazzi Award de la Feria del Libro Infantil de Bolonia.

Además, la feria albergará una exposición de la Bienal de Ilustración de Bratislava, uno de los certámenes más importantes del mundo dedicados a la ilustración de libros infantiles.

La programación concluirá con un Jam de Ilustración, donde distintos artistas dibujarán en vivo a partir de lecturas compartidas.

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Invitado de honor: la Unión Europea llega a la Feria del Libro Infantil

En esta edición, la Unión Europea participará como invitada de honor con una programación cultural que mostrará la diversidad artística de sus países miembros.

Entre las propuestas destaca C-ALMA, un espectáculo que combina clown, narración oral y artes circenses, además de presentaciones musicales y narrativas escénicas dirigidas a públicos de distintas edades.

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¿Cómo llegar a FILIAZ 2026 en Aztlán Parque Urbano?

La FILIAZ 2026 en Aztlán se realizará dentro de Aztlán Feria de Chapultepec, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, uno de los espacios culturales y recreativos más visitados de la CDMX.

El recinto es accesible en transporte público y automóvil. Las estaciones de metro más cercanas son:

Constituyentes (Línea 7)

​Chapultepec (Línea 1)

Desde ambos puntos se puede tomar transporte hacia la segunda sección del Bosque de Chapultepec o caminar algunos minutos hasta el parque. También hay estacionamiento disponible en la zona.

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¿Cuánto cuesta la entrada a a FILIAZ 2026 en Aztlán?

La entrada a FILIAZ es gratuita, por lo que el público puede acceder sin costo a presentaciones de libros, talleres y actividades culturales. Las atracciones del parque, sin embargo, tienen costo independiente.

Horario de FILIAZ 2026

La feria se realizará del 13 al 22 de marzo de 2026.

El horario general será:

Martes a viernes - 9:00 a 20:00 h

​Sábado, domingo y lunes feriado - 11:00 a 20:00 h

Durante ese tiempo los visitantes podrán recorrer los stands editoriales, participar en talleres, asistir a presentaciones de libros y disfrutar de espectáculos pensados especialmente para niñas, niños y jóvenes.

Como parte de la experiencia de FILIAZ 2026, quienes compren un libro con valor de 200 pesos o más dentro de la feria podrán obtener un 2x1 en el paquete Aztlán Plus Ilimitado para disfrutar de las atracciones del parque. La promoción podrá utilizarse el mismo día de la visita o hasta el 13 de diciembre de 2026.