Xalapa celebra la Feria del Libro 2026 con autores en lenguas indígenas

XALAPA, Ver.- En su edición número 22, la Feria Xalapeña del Libro arrancó en la explanada del parque Benito Juárez, en el corazón capitalino, con un programa centrado en las lenguas y literaturas de los pueblos originarios de México, un homenaje a la poesía y a la tradición oral.

La inauguración reunió a libreros y a los colectivos dedicados a la preservación lingüística, en una edición que busca vincular la lectura, la memoria de los pueblos y la diversidad cultural del país.

Durante diez días, de 10:00 a 21:00 horas, el público podrá acceder de manera gratuita a presentaciones editoriales, talleres, conversatorios, lecturas de poesía y actividades artísticas. Libreros locales y nacionales reportan un repunte en la demanda de libros infantiles y juveniles, así como en títulos de ciencias sociales y filosofía, tendencia que se ha mantenido en ferias recientes.

Feria Xalapeña del Libro 2026 celebra las lenguas indígenas en Veracruz Lourdes López

El programa contempla la participación de especialistas en náhuatl, totonaco, mixe, tének y zapoteco, además de agrupaciones artísticas que acompañarán las jornadas vespertinas.

La programación literaria está encabezada por autoras y autores que escriben desde sus propias lenguas y territorios: la poeta zapoteca Natalia Toledo, el poeta nahua Juan Hernández Ramírez, la escritora totonaca Rosario Patricio Martínez y el narrador tének Francisco García Gregorio, quienes compartirán obra, procesos de autotraducción y reflexiones sobre la vitalidad de sus lenguas.

A ellos se sumarán promotores lingüísticos como Crescencio Hernández y jóvenes narradores que recuperan relatos orales de sus comunidades, conformando un panorama diverso de la creación contemporánea en lenguas originarias.

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La feria también tiene un espacio para reflexionar sobre el estado actual de la literatura en lenguas originarias. Libreros y promotores lingüísticos recordaron que, aunque la tradición oral ha sostenido durante siglos la memoria de los pueblos, la escritura en náhuatl, totonaco, mixe, tének o zapoteco es un proceso reciente que avanza gracias al trabajo de hablantes, jóvenes escritores y académicos que hoy producen, traducen y publican desde sus propias comunidades.