Feria Internacional Libro Infantil y Juvenil FILIJ CENART: fechas

Juan Villoro, periodista y escritor cuya pluma destaca en la literatura infantil; el escritor e ilustrador francés Mathis, autor de Coco y Mosquita, y la ilustradora ecuatoriana Pepa serán parte de la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), que tras siete años regresa al Centro Nacional de las Artes (Cenart), del 13 al 22 de noviembre.

“El objetivo es difundir la literatura infantil y juvenil y fomentar la lectura”, comentó a Excélsior Marilina Barona, directora de la FILIJ.

Un planetario llega al CENART

Aunque está enfocada en niñas, niños y jóvenes, la feria busca acercarse a diferentes públicos. Esta edición contará con 592 sellos editoriales y más de mil 500 actividades de lectura, danza, cine y talleres, que abordarán temas como el maíz, los pueblos originarios y la divulgación de la ciencia.

“Vamos a tener desde un planetario hasta telescopios y talleres para aprender qué es una milpa y por qué es un aporte mesoamericano al mundo”, comparte Barona.

Acompañada por Rodrigo Callado, jefe de oficina de la Coordinación del Cenart y Alberto Ramírez, editor de ciencia del Fondo de Cultura Económica, Marilina Barona destacó el regreso de la feria a las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes.

“Regresar al Cenart está muy bien porque es una manera de volver a casa. Irte tampoco es malo, porque te ayuda a aprender y conocer otras cosas. Nosotros, al haber estado en Chapultepec, aprendimos mucho; la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció en muchos otros sentidos. Llegó a públicos que normalmente no llegan al Cenart. La Filij en Chapultepec sirvió mucho para ampliar ese tipo de horizontes”, explicó Barona.

Para consultar la programación, es importante revisar las redes sociales oficiales del Cenart. La entrada será libre con un horario de 9 a 19 horas.