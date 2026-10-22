Cartelera del Cenart 2026: conciertos, danza y espectáculos noviembre y diciembre

El Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro llegará al Centro Nacional de las Artes (Cenart) del 7 al 29 de noviembre. En su edición número 29, que se realizará en el Auditorio Blas Galindo, el encuentro tendrá como eje temático "La música como narradora".

“Se nos ocurrió que era interesante pedirle a nuestros pianistas invitados programas que contuvieran una parte sustancial, no exclusiva, pero sustancial de lo que conocemos indistintamente como música narrativa, descriptiva o programática”, resaltó en conferencia de prensa Juan Arturo Brennan, coordinador del 29 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro.

El festival ofrecerá ocho conciertos con artistas de Rusia, Hungría, Canadá, Reino Unido, República Dominicana y México.

Durante el primer fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de la presentación del pianista ruso Dmitry Masleev, el sábado 7 de noviembre, y de la mexicana Edith Ruiz, pianista de ONIX Ensamble de la Orquesta Sinfónica de Minería, el domingo 8.

El segundo fin de semana subirán al escenario Alexandra Balog, de Hungría, el sábado 14 de noviembre y Lucille Chung, de Canadá, el domingo 15. La programación continuará con el pianista canadiense Sheng Cai, el sábado 21, y el mexicano Mauricio Náder, el domingo 22.

Para cerrar este encuentro pianístico, el sábado 28 de noviembre se presentará Carlos Manuel Vargas, de República Dominicana, mientras que el domingo 29 será el turno de Mishka Rushdie Momen, del Reino Unido.

Con casi tres décadas de historia, el festival ha evolucionado hacia una programación que combina las obras tradicionales con propuestas contemporáneas, una diversidad que permite acercar al público a distintas formas de expresión musical.

“El festival de este año contiene una proporción bastante notable de esa música para teclado muy tradicional, pero también tiene un componente moderno y contemporáneo, que es lo que hace variado y atractivo lo que tenemos para ofrecer al público en estos ocho recitales”, platicó a Excélsior Juan Arturo Brennan.

Juan Arturo Brennan, coordinador del 29 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro. Foto: Excélsior

Danza, teatro y tradiciones

La música no será la única que encuentre su lugar en los escenarios. La danza también tendrá presencia con la llegada de la Geneva Camerata, de Suiza, que presentará Dance of the Sun (Danza del sol) el 19 de noviembre en el Teatro de las Artes.

A esta propuesta se sumará Duelo, de Cecilia Appleton y la compañía Contradanza, que tendrá su estreno y temporada del 19 al 29 de noviembre en el Teatro Raúl Flores Canelo. La obra se adentra en el dolor que deja la pérdida de un ser querido y en ese diálogo interior que surge cuando una persona intenta aprender a vivir con la ausencia.

“Esta mujer va a ser muy valiente, pero al mismo tiempo quisiera que no estuviera pasando, entonces tiene ese diálogo con alguien que podría ser el fantasma, pero al mismo tiempo es su fantasma, entonces está en este debate constante”, contó a Excélsior Cecilia Appleton, directora y coreógrafa de Duelo.

Cecilia Appleton, directora y coreografa de Duelo. Foto: Excélsior

Día de Muertos, literatura y música para cerrar el año

El Cenart prepara una temporada en la que la música, la danza, los libros y las tradiciones se encontrarán en sus escenarios para ofrecer al público distintas formas de vivir el arte con la integración de la Feria de las Calacas, de Alas y Raíces, se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), del 13 al 22 de noviembre, para el público infantil y para cerrará el año con el ciclo “Luces de Invierno”, que incluirá un concierto de villancicos medievales a cargo de Mester de Juglaría, el 11 de diciembre. Asimismo, del 3 al 13 de diciembre se presentará la puesta en escena de El Cascanueces.